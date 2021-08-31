Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 1. bölüm fragmanı: Bir evliliğin bütün aşamaları

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 1. bölüm fragmanı: Bir evliliğin bütün aşamaları

Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in ilk fragmanı yayınlandı. İşte Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm tanıtımı...

''The Split'' dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek olan MF Yapım imzalı dizi Evlilik Hakkında Her Şey'in kadrosunda birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor.

Merakla beklenen dizide, Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işleniyor.

Dizinin tanıtım fragmanı ise görücüye çıktı. Peki ilk bölümde neler olacak? İşte Evlilik Hakkında Her Şey 1. bölüm fragmanı...

Evlilik Hakkında Her Şey İlk Tanıtım İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU

Bir evliliğin bütün aşamalarının bu dört kadın kahramanın üzerinden görüleceği dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek.