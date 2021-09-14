Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölüm 2. fragmanı: Yolumu kaybettim

Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölüm 2. fragmanı: Yolumu kaybettim

Gökçe Bahadır'ın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman ilgiyle izlenirken, dizi 21 Eylül Salı akşamı ekranda olacak. Evlilik Hakkında Her Şey 2. fragmanı

Başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır ve Sarp Akkaya'nın yer aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey için geri sayım başladı.

Uzun zamandır herhangi bir projede yer almayan Gökçe Bahadır'ı izlemek isteyenler sabırsızlanırken, dizinin ilk fragmanı geçtiğimiz günlerde gelmişti.

''The Split'' dizisinin uyarlaması olarak ekrana taşınacak olan dizi, 21 Eylül Salı akşamı yayında olacak.

Dizinin yayınlanan son fragmanında ise Azra karakterini canlandıran (Gökçe Bahadır) ve annesini oynayan Çolpan'ın (Sumru Yavrucuk) kavgası yer aldı.

İşte Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölüm 2. fragmanı...

Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölüm 2. fragmanı VİDEO

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU

Bir evliliğin bütün aşamalarının bu dört kadın kahramanın üzerinden görüleceği dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek.