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    • Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır derin dekolteli pozuyla büyüledi! 'Ne müthiş bir kadınsın'

    Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır derin dekolteli pozuyla büyüledi! 'Ne müthiş bir kadınsın'

    Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra karakterine hayat veren Gökçe Bahadır, Instagram'dan göğüs dekolteli pozunu paylaştı. Hayranları, güzel oyuncunun paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 14:09
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    Evlilik Hakkında Her Şey'in Azra'sı Gökçe Bahadır derin dekolteli pozuyla büyüledi! 'Ne müthiş bir kadınsın'

    Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Törpü Yeliz karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Leyla karakteriyle ününe ün kattı.

    Daha sonra Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın gibi başarılı dizilerde boy gösteren Gökçe Bahadır, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği "Oya" karakteriyle oyunculuk kariyerini taçlandırdı.

    Uzun yıllardır ekranda olan ve birçok dizi, film, sinema ve reklam projesinde yer alan Bahadır, Netflix'in Türk yapımı Kulüp dizisinde canlandırdığı Matilda rolüyle de ezberleri alt üst etti.

    Şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Avukat Azra karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, performansının yanı sıra güzelliğiyle de beğeni topluyor.

    Göğüs dekolteli pozunu paylaştı

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gökçe Bahadır, 1,6 milyon takipçili Instagram hesabından mavi elbisesiyle çekildiği karesini paylaştı.

    Derin göğüs dekoltesiyle dikkati çeken Bahadır'ın pozuna kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

    Takipçileri, 40 yaşındaki oyuncuya, ''Ne müthiş bir kadınsın'', ''Bu ne güzellik Allah’ım'', ''Yakıyorsun'', ''Prensesim'' yorumları yaptı.

    Evlilik Hakkında Her Şey in Azra sı Gökçe Bahadır derin dekolteli pozuyla büyüledi! Ne müthiş bir kadınsın #1

    Gelinliğindeki siyah kuşak dikkati çekmişti

    Gökçe Bahadır, geçtiğimiz şubat ayında müzisyen Emir Ersoy ile Alaçatı'da dünyaevine girmişti.

    Bahadır'ın Züleyha Kuru tasarımı olan ve fiyatı dudak uçuklatan gelinliğindeki siyah kuşak dikkati çekmişti.

    Evlilik Hakkında Her Şey in Azra sı Gökçe Bahadır derin dekolteli pozuyla büyüledi! Ne müthiş bir kadınsın #2

    Evlilik Hakkında Her Şey in Azra sı Gökçe Bahadır derin dekolteli pozuyla büyüledi! Ne müthiş bir kadınsın #3

    Evlilik Hakkında Her Şey in Azra sı Gökçe Bahadır derin dekolteli pozuyla büyüledi! Ne müthiş bir kadınsın #4

    Evlilik Hakkında Her Şey in Azra sı Gökçe Bahadır derin dekolteli pozuyla büyüledi! Ne müthiş bir kadınsın #5

    Evlilik Hakkında Her Şey in Azra sı Gökçe Bahadır derin dekolteli pozuyla büyüledi! Ne müthiş bir kadınsın #6

    Evlilik Hakkında Her Şey in Azra sı Gökçe Bahadır derin dekolteli pozuyla büyüledi! Ne müthiş bir kadınsın #7

    Evlilik Hakkında Her Şey in Azra sı Gökçe Bahadır derin dekolteli pozuyla büyüledi! Ne müthiş bir kadınsın #8


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