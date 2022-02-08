Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşi tanıdık çıktı! O meşhur programın...

Evlilik Hakkında Her Şey'in Sergen'i Sarp Akkaya'nın eşi tanıdık çıktı! O meşhur programın...

FOX tv ekranlarında Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Sergen karakterine hayat veren Sarp Akkaya'nın eşini görenler, adeta büyülendi.

Suskunlar dizisiyle kariyerinin zirvesini yakalayan Sarp Akkaya, şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alıyor.

Sergen karakterini canlandıran Akkaya, Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı ile birlikte rol alıyor.

Başarılı performansı ile beğeni toplayan 41 yaşındaki oyuncu, aşk hayatında da oldukça mutlu.

'Bizim Aile' ve 'Ezel' gibi dizilerde de rol alan Sarp Akkaya, Fenerbahçe'nin Olympiakos'la oynadığı EuroLeague basketbol maçında evlenme teklif ettiği Sinem Yalçınkaya ile 2017 yılında nikah masasına oturmuştu.

Geçtiğimiz Mayıs ayında baba olan Akkaya, oğlu Kaan'ı kucağına aldı.

SARP AKKAYA'NIN EŞİ DE ÜNLÜ

Sarp Akkaya'nın eşi Sinem Yalçınkaya, sektöre uzak bir isim değil.

1983 yılında doğan Sinem Yalçınkaya, Güzel Sanatlar Lisesi piyano ve keman bölümü mezunu. .

Yalçınkaya, O ses Türkiye yarışmasının vokal koçları arasında ve Tarık Sezer orkestrasının vokallerinden.

İşte Akkaya ailesinin pozlarından bazıları...