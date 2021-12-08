Evlilik Hakkında Her Şey'in yıldızı Gökçe Bahadır'ın eski eşi Güldür Güldür Show'un yıldızı çıktı

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alan Gökçe Bahadır'ın özel hayatı merak konusu oldu. Bahadır'ın bir dönem Güldür Güldür Show'un yıldızıyla evli olduğunu duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Törpü Yeliz karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Leyla karakteriyle yıldızını iyice parlattı.

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Gökçe Bahadır, Yaprak Dökümü'nün ardından Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Ufak Tefek Cinayetler gibi başarılı dizilerde boy gösterdi.

Uzun yıllardır ekranda olan ve birçok dizi, film, sinema ve reklam projesinde yer alan Bahadır, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde hayat verdiği "Oya" karakteriyle ününe ün kattı.

MATİLDA ROLÜYLE EZBERLERİ ALT ÜST ETTİ

Instagram'da 1,4 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, şimdilerde Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Azra karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor.

Güzel oyuncu, ayrıca Netflix'in Türk yapımı Kulüp dizisinde canlandırdığı Matilda rolüyle de ezberleri alt üst ediyor.

ESKİ EŞİ GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DAN ÇIKTI

Ouunculuk performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gökçe Bahadır'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 39 yaşındaki oyuncunun özellikle eski aşkları merak konusu oldu.

Bahadır hakkında araştırma yapanlar, bir dönem kendisi gibi oyuncu olan o isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Gökçe Bahadır, bir dönem Türk Sinemasının efsane oyuncularından Kemal Sunal'ın oğlu oyuncu Ali Sunal ile kısa süreli bir evlilik yaptı.

Şimdilerde Güldür Güldür Show'un sunuculuğunu üstlenen Ali Sunal ile Gökçe Bahadır, Temmuz 2011'de nikah masasına oturdu. Ancak mutlulukları sadece 8 ay sürdü ve ünlü çift, 2012 yılında boşandı.