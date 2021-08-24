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Evlilik yolu gözüktü! Kerem Bürsin ve Hande Erçel aile radarında

Evlilik yolu gözüktü! Kerem Bürsin ve Hande Erçel aile radarında

Sen Çal Kapımı dizisinin aşıkları Hande Erçel ve Kerem Bürsin ilişkisi evliliğe doğru yol alıyor. Yaşanan son gelişme ise bunu doğrular nitelikte.