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    Evlilik yolu gözüktü! Kerem Bürsin ve Hande Erçel aile radarında

    Sen Çal Kapımı dizisinin aşıkları Hande Erçel ve Kerem Bürsin ilişkisi evliliğe doğru yol alıyor. Yaşanan son gelişme ise bunu doğrular nitelikte.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 14:57
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 15:02
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    Evlilik yolu gözüktü! Kerem Bürsin ve Hande Erçel aile radarında

    Sen Çal Kapımı dizisiyle başrolü paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, iddiaları uzun bir süre reddetmelerinin ardından Maldivler tatiliyle aşklarını ilan etti.

    Dolu dizgin paylaşımlarına devam eden aşıkların hayranları yakın takibi de ihmal etmiyor.

    Bursin cephesinde yaşanan son gelişme, adeta ilişkiye evlilik yolu gözüktüğünü ortaya çıkardı.

    HANDE ERÇEL, BÜRSİN AİLESİNE GİRDİ

    Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aile büyükleri birbirlerini takibe almıştı.

    Daha önce Kerem Bürsin'in annesi Hande Erçel'i takibe almış, Hande Erçel'in babası da Kerem Bürsin'i takibe almıştı.

    Son olarak Kerem Bürsin'in babası Pamir Bürsin'de Haned Erçel'i takibe alarak ailemize hoş geldin mesajını verdi.

    Evlilik yolu gözüktü! Kerem Bürsin ve Hande Erçel aile radarında #1

    Evlilik yolu gözüktü! Kerem Bürsin ve Hande Erçel aile radarında #2

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