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    Evrim Keklik Survivor'dan sonra tanınmaz halde! İşte imaj değiştiren Evrim Keklik'in son hali

    TV8'in sevilen yarışması Survivor ile adını duyuran Evrim Keklik, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkati çekiyor. Survivor'dan sonra bambaşka bir görünüme kavuşan Keklik, değişimiyle hayrete düşürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 17:03
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    Evrim Keklik Survivor'dan sonra tanınmaz halde! İşte imaj değiştiren Evrim Keklik'in son hali

    Uzun yıllardır ekranlarda olan TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star 2022, yarışmanın müdavimleri tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

    Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken, programın yapımcısı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından kadroda yer alacak yarışmacıları açıkladı.

    Bu yıl Survivor All Star'ın gönüllüler kadrosunda, şampiyonluk yaşamak isteyen Evrim Keklik de yer alacak. Hal böyle olunca Keklik'in son hali merak konusu oldu.

    SURVIVOR'DA SONRA BAMBAŞKA BİRİ OLDU

    Survivor'da agresif çıkışları ile adından sıkça söz ettiren Evrim Keklik, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

    Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Keklik, paylaşımlarının yanı sıra her hareketiyle gündem olmayı başarıyor.

    Survivor'dan sonra bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü isim, değişimiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

    Evrim Keklik Survivor dan sonra tanınmaz halde! İşte imaj değiştiren Evrim Keklik in son hali #1

    GÖRENLER TANIMAKTA ZORLANDI

    Yarışmadan sonra büyük bir değişim geçiren yarışmacı, son görüntüsüyle ilgi odağı oldu.

    İmaj değiştiren Evrim Keklik, güzelliğiyle takipçilerini büyülerken görenler tanımakta zorlandı. İşte Evrim Keklik'in dikkat çeken yeni imajı...

    Evrim Keklik Survivor dan sonra tanınmaz halde! İşte imaj değiştiren Evrim Keklik in son hali #2

    Evrim Keklik Survivor dan sonra tanınmaz halde! İşte imaj değiştiren Evrim Keklik in son hali #3

    Evrim Keklik Survivor dan sonra tanınmaz halde! İşte imaj değiştiren Evrim Keklik in son hali #4

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