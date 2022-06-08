Evrim Keklik'in Survivor macerası sona erdi

Survivor'da eleme adayları sırasıyla Hikmet, Evrim, Nisa ve Anıl olmuştu. Dün gece yayınlanan programda eleme potasından çıkamayan Evrim Keklik, Survivor macerasını sonlandırdı.

Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan Survivor All Star, yeni ve heyecanlı bölümleriyle devam ediyor.

Herkes ilgiyle izlediği yarışmada, dün gece yine eleme heyecanı yaşandı. Hükmet, Evrim, Nisa ve Anıl'dan oluşan pota, güçlü bir elemeye sahne oldu.

Dün yayınlanan Survivor'un yeni bölümünde, seyircilerden en az oyu alarak adaya ve hayallerine veda eden yarışmacı Evrim Keklik oldu.

Evrim Keklik'ten veda konuşması

Survivor'un başından beri birçok potaya giren ve her seferinde potadan çıkmayı başaran Evrim Keklik, 7 Haziran akşamında Anıl, Hikmet ve Nisa'dan daha az oy alarak elendi. Eleme konuşmasında ise şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel 5 ay geçirdim, iyi ki buraya geldim. Gönül ister şampiyon olmak ama elimden geleni yaptım. Buradaki kitabımı, hayatımı kapattım.

Burada yaşananlar burada kaldı ve ülkeme döneceğim. Burada elimden geleni yaptım ama bana yapılanlar nedeniyle bu kadar kaldım."