Exxen açıldı mı, nasıl üye olunur? Exxen kaç gün ücretsiz?

Exxen açıldı mı, nasıl üye olunur? Exxen kaç gün ücretsiz?

Acun Ilıcalı, yeni projesi olan dijital içerik platformu Exxen'in 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacağını duyurmuştu. Çok sayıda projeye imza atılan Exxen açıldı mı, nasıl izlenir, ücreti ne kadar..

Acun Ilıcalı'nın uzun zamandır hayalini kurduğu ve üzerinde çalıştığı Exxen, açıklandığı günden beri vatandaşların gündeminden düşmüyor.

YouTube'da en çok izlenen programların Exxen'e taşınması ve çok sayıda özel içerik üretilen Exxen açıldı mı, nasıl izlenir, üyelik ücretleri gibi detaylar merak ediliyor.

Yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'de açıklama yapan Acun Ilıcalı, Exxen platformunun 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacağını duyurdu. Peki Exxen nasıl izlenir, kaç gün ücretsiz, işte detaylar..

EXXEN AÇILDI MI?

İbrahim Büyükak, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik, Reynmen ve Berkcan Güven gibi isimlerin yer alacağı Exxen'in 1 Ocak'ta yayına başladı.

EXXEN HESABI NASIL AÇILIR?

İlk olarak Exxen ana sayfasını açın. Birinci aşamada e-posta adresiniz, şifreniz ve telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu alanları doldurduktan sonra ilgili şartları kabul edip ilerleyin. Abonelik tipi ile ilgili adımda iki farklı üyelik tipi bulunuyor. Daha önce duyurulan 9.90 TL fiyatı bulunan üyelikte reklam bulunuyor. 19.90 TL fiyatlı ikinci pakette ise ilk paketin tüm özelliklerine ek olarak reklam bulunmuyor. İstediğiniz paketi seçip devam edebilirsiniz. Son adımda ise 7 gün sonrasında üyelik ücretinin çekileceği kart bilgilerini girip kaydetmeniz gerekiyor. Bilgileri girdikten sona Onayla ve Abone Ol butonu üzerinden üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

EXXEN ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ GÜN ÜCRETSİZ?

Acun Ilıcalı, sosyal mecra aracılığıyla yapmış olduğu duyuruya göre Ocak ayı itibariyle izleyici kitlesinin kullanımına açacağı Exxen platformunun aylık ücretinin 9.90 TL olduğunu duyurdu.

Öte yandan Exxen platformdaki yer alan yapımlar ilk 7 gün süresince ücretsiz olarak izlenebilecek.