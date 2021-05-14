Exxen bayramda ücretsiz mi? Acun Ilıcalı'dan bayram sürprizi

Acun Ilıcalı, sahibi olduğu dijital içerik platformu Exxen için bayram kampanyası yapma kararı verdi. İzleyiciler, Exxen bayramda ücretsiz mi sorusunu araştırıyor. İşte Ilıcalı'dan bayram sürprizi..

2021 Ocak ayında yayın hayatına başlayan Acun Ilıcalı’nın yeni dijital platformu kısa süre içerisinde büyük bir abone sayısına ulaşmıştı.

Komedi programları, diziler, yarışmalar, filmler ve çocuk içerikleri gibi farklı içeriklerin yayınlandığı platform bayramda kullanıcılarına sürpriz hazırladı.

Exxen, bayramda ücretsiz oluyor. Ücretsiz exxen platformu, denemek isteyen kullanıcılar için bir fırsat sunuyor. İzleyiciler, Exxen bayramda ücretsiz mi, ücretsiz Exxen nasıl izlenir gibi soruları araştırıyor.

Peki Exxen'i ücretsiz izlemek için ne yapılmalı? İşte ayrıntılar..

EXXEN BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Acun Ilıcalı, dijital içerik platformunun 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri arasında ücretsiz olacağını söyledi. Ilıcalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Exxen’den herkese harika bir Bayram Sürprizi. İster Türkiye’de ister yurt dışında olsun isteyen herkes, Exxen’i 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Bayram Haftası süresince ücretsiz izleyebilecek. Siz de hemen exxen.com’a girin, Bayram Sürprizi’nden yararlanın, benzersiz Exxen Dünyasının keyfini doyasıya yaşayın. İyi Bayramlar.”

EXXEN NASIL ÜCRETSİZ İZLENİR?

İçeriklerden ücretsiz yararlanmak isteyen kullanıcıların tek yapması gereken platforma üye olmak. Üyelik sürecinde cep telefonu numaranızı ve e-posta adresinizi isteyen Exxen, daha sonra herhangi bir kart bilgisi sunmaya gerek kalmadan aboneliğinizi başlatıyor.