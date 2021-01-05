Exxen üyelik iptali nasıl yapılır? Exxen aboneliği nasıl iptal edilir? Exxen hesap silme işlemi..

Acun Ilıcalı'nın dijital içerik platformu Exxen'in 7 gün ücretsiz olması üzerine abonelik iptal işlemleri araştırılıyor. Üyelik iptalinde teknik sorunlar yaşanan Exxen aboneliği nasıl silinir?

1 Ocak’ta yayın hayatına başlayan online yayın platformu olan Exxen, içerisinde bir çok farklı dizi ve program içeriği ile 500 bin abone sayısına ulaştı.

1 haftalık ücretsiz izleme seçeneği veren Exxen’in üyeliğinden çıkmak isteyenler sorun yaşıyor. Exxen’in üyelik iptali konusu bugün sosyal medyada gündem oldu. Exxen’e 1 hafta ücretsiz üye olan vatandaşlar üyelik iptali yapamadıklarını söylüyor.

Üyelik alan vatandaşlar Exxen iptali nasıl yapılır, Exxen hesao silme işlemi gibi konuları araştırıyor. Peki Exxen'de üyelik iptali nasıl yapılır? İşte tüm detaylar..

EXXEN NASIL İPTAL EDİLİR?

Exxen platformu şuan tüm Türkiye'de ücretsiz olarak kullanılıyor. 7 Ocak tarihi itibariyle ise ücretsiz kullanım süresi dolacak ve kullanıcıların kredi kartlarından minimum 9,90 TL üyelik ücreti çekilecek.

Bunun üzerine üyelik alan ve kart bilgilerini giren vatandaşlar, iptal etme işlemlerini araştırıyor.

1 – İlk olarak www.exxen.com/tr adresini açın ve hesabınıza giriş yapın.

2- Sağ üstte isminizin ve profil fotoğrafınızın bulunduğu kısma tıklayarak ve Profilim bölümüne geçiş yapın.

3 – Kişisel bilgilerinizin yer aldığı bu ekranın sağ alt kısmında yer alan “Profilimi Sil” bağlantısına tıklıyoruz.

4 – Hesap silme talebinizi onaylamak için şifrenizi girdikten sonra “Profilinizi sildiğinizde profile ait tüm listeler ve izleme geçmişi de silinecektir. Devam etmek ve profili silmek istediğinize emin misiniz?” uyarısı karşınıza çıkacak.

5 – Evet seçeneğine tıkladıktan sonra Exxen üyelik iptal işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız.



“Your profile has deleted” (profiliniz silinmiştir) uyarısı hesap silme işleminin başarıyla tamamlandığı anlamına geliyor. Geri giriş yapmaya çalıştığınız takdirde hesabınıza giriş yapamayacaksınız. Böylece Exxen aboneliğiniz de durdurulmuş olacaktır.