Eyvah Eyvah 3 ne zaman, nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları..

Eyvah Eyvah 3 ne zaman, nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 oyuncuları..

Ata Demirer'in Eyvah Eyvah serisinin üçüncü filmi bu akşam televizyon ekranlarında seyirciyle buluşacak. Büyük ilgi gören Eyvah Eyvah 3 konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Bu akşam Star TV ekranlarında yer alacak Eyvah Eyvah 3 filmi komedi türünde olup izleyenlerin beğenisine sunuluyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile izleyenleri kahkahaya boğacak olan filmin yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor.

Büyük aşkı Müjgan'a kavuşup evlenen Hüseyin Badem'in eğlenceli hikayesinin anlatıldığı Eyvah Eyvah 3 filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

EYVAH EYVAH 3 KONUSU NEDİR?

Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir.

Hüseyin daha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.

Bu sırada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır.

Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar: İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler.

EYVAH EYVAH 3 OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer,

Demet Akbağ,

Özge Borak,

Salih Kalyon,

Tarık Ünlüoğlu,

Ayşenil Şamlıoğlu,

Serra Yılmaz,

Meray Ülgen,

Teoman Kumbaracıbaşı,

Cengiz Bozkurt,

Tanju Tuncel,

Şener Kökkaya,

Caner Alkaya,

Şehsuvar Aktaş,

Hazım Körmükçü,

Onur Buldu,

Ali Meriç,

Hande Dane gibi birbirinden usta isimler yer almaktadır.

EYVAH EYVAH 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

2014 yılında çekilen Eyvah Eyvah 3 filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekildi.