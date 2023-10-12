Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? Bugün akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Eyvah Eyvah filmi için aramalar hız kazandı. İşte Eyvah Eyvah filmi hakkında merak ettikleriniz..

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Eyvah Eyvah, yönetmenliğini Hakan Algül'ün senaristliğini ise Ata Demirer'in yaptığı 2009 yılı yapımı sinema filmidir.

Eyvah Eyvah filmi başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak'ın yer aldığı bir komedi filmidir.

Filmin senaryosunu kaleme alan Ata Demirer, Eyvah Eyvah filmde Hüseyin karakterine hayat veriyor.

Star TV'nin bugün akşam yeniden ekrana getireceği Eyvah Eyvah filmi hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Eyvah Eyvah filmi nere çekildi ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Eyvah Eyvah'ın merak edilenleri..

Eyvah Eyvah nerede çekildi?

Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekilmiştir.

Eyvah Eyvah konusu nedir?

Hüseyin, hayatında en büyük tutkusu klarnet olan, saf ama iyi yürekli bir yörüktür. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle birlikte yaşayan Hüseyin'in klarnet dışında büyük bir aşkı daha vardır.

Hüseyin Hemşire Müjgan'a aşıktır. Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir.

Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını etkileyecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile..

Eyvah Eyvah oyuncu kadrosu

Eyvah Eyvah filminde birçok başarılı oyuncu rol almıştır. İşte Eyvah Eyvah filminin oyuncu kadrosu;

Ata Demirer - Hüseyin Badem

Demet Akbağ - Firuzan

Özge Borak - Müjgan

Tanju Tuncel - Hatice Nine

Salih Kalyon - Halil Dede

Şehsuvar Aktaş - İrfan

Gökhan Atılmış - Haldun Eskiciler

Meray Ülgen - Ali Rıza Şeker

Tarık Ünlüoğlu - Edremit

Caner Alkaya - Melek

Hande Dane - Sema

Alican Yücesoy - İbrahim

Okan Çabalar - Berber Murat

Bican Günalan - Ramiz

Şener Kökkaya - Belediye Başkanı

Ayşenil Şamlıoğlu - Necla

Teoman Kumbaracıbaşı - İspanyol

Münir Canar - Yakup

Serra Yılmaz - Mersedes

Burak Yıldız - Fuat Şeker

Ali Savaşçı - Fatih

Tevfik Yapıcı - Muharrem

Selçuk Uluergüven - Davut

Cengiz Bozkurt - Halit

Beyti Engin - Kasap

Hâzım Körmükçü - Can

Bülent Seyran - Taksici

Bülent Şakrak - Meto

Bala Atabek - Jale