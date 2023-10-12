Eyvah Eyvah filmi nerede çekildi? Eyvah Eyvah oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne?

Eyvah Eyvah, yönetmenliğini Hakan Algül'ün senaristliğini ise Ata Demirer'in yaptığı 2009 yılı yapımı sinema filmidir.
Eyvah Eyvah filmi başrollerinde Ata Demirer, Demet Akbağ ve Özge Borak'ın yer aldığı bir komedi filmidir.
Filmin senaryosunu kaleme alan Ata Demirer, Eyvah Eyvah filmde Hüseyin karakterine hayat veriyor.
Star TV'nin bugün akşam yeniden ekrana getireceği Eyvah Eyvah filmi hakkında aramalar hız kazandı.
Peki, Eyvah Eyvah filmi nere çekildi ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Eyvah Eyvah'ın merak edilenleri..
Eyvah Eyvah nerede çekildi?
Eyvah Eyvah filmi Çanakkale'nin Geyikli beldesi ve Bozcaada'da çekilmiştir.
Eyvah Eyvah konusu nedir?
Hüseyin, hayatında en büyük tutkusu klarnet olan, saf ama iyi yürekli bir yörüktür. Çanakkale'nin Geyikli Beldesi'nde ninesi ve dedesiyle birlikte yaşayan Hüseyin'in klarnet dışında büyük bir aşkı daha vardır.
Hüseyin Hemşire Müjgan'a aşıktır. Kasabanın sağlık ocağında görevli Müjgan'la da, müzikle de hayatı mutlu mesut devam ederken, hiç beklemediği bir nedenle bir yolculuğa çıkması gerekir.
Bu yolculuk başta Hüseyin olmak üzere etrafındaki bütün insanların hayatını etkileyecektir. Hatta İstanbul'da şarkıcılık yapan Firuzan'ın bile..
Eyvah Eyvah oyuncu kadrosu
Eyvah Eyvah filminde birçok başarılı oyuncu rol almıştır. İşte Eyvah Eyvah filminin oyuncu kadrosu;
Ata Demirer - Hüseyin Badem
Demet Akbağ - Firuzan
Özge Borak - Müjgan
Tanju Tuncel - Hatice Nine
Salih Kalyon - Halil Dede
Şehsuvar Aktaş - İrfan
Gökhan Atılmış - Haldun Eskiciler
Meray Ülgen - Ali Rıza Şeker
Tarık Ünlüoğlu - Edremit
Caner Alkaya - Melek
Hande Dane - Sema
Alican Yücesoy - İbrahim
Okan Çabalar - Berber Murat
Bican Günalan - Ramiz
Şener Kökkaya - Belediye Başkanı
Ayşenil Şamlıoğlu - Necla
Teoman Kumbaracıbaşı - İspanyol
Münir Canar - Yakup
Serra Yılmaz - Mersedes
Burak Yıldız - Fuat Şeker
Ali Savaşçı - Fatih
Tevfik Yapıcı - Muharrem
Selçuk Uluergüven - Davut
Cengiz Bozkurt - Halit
Beyti Engin - Kasap
Hâzım Körmükçü - Can
Bülent Seyran - Taksici
Bülent Şakrak - Meto
Bala Atabek - Jale