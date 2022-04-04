AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan, Beren Saat'in iklim zirvesinde, 'müsilaj-başörtüsü' gibi metaforlarla konu ile alakasız zorlama ifadelerle topluma negatif mesaj verdiğini söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına katıldı.

Programda, gençlerin en hassas olduğu konulardan biri olan iklim değişikliği özelinde gelecek kaygıları masaya yatırıldı.

Konuya ilişkin, geçtiğimiz hafta oyuncu Beren Saat ile eşi Kenan Doğulu'nun İklim Elçisi seçilmeleri ve akabinde Beren Saat'in plaketi aldıktan sonra ilklim zirvesinde politik bir konuşma yapması da değerlendririldi.

"KONULAR BİRBİRİNDEN TAMAMEN BAĞIMSIZ"

İnan, Beren Saat'in konuşmasının konu ile alakasız bir plan ile yanlış mesajlar verdiğini söyledi.

Kenan Doğulu'nun orman yangınları sırasında büyük bir özveriyle söndürme çalışmaları sırasında gerçeklikle alakası olmayan 'yanan yerlere otel yapılacak' söylemini hatırlatan İnan, " Toplumla gençlerle alay etmeyi manüpüle etmeyi çeşitli platformlarla bunu yapmayı doğru bulmuyorum. Orada bir konuşma değil bir okuma yapıyorsunuz. Konular birbirinden tamamen bağımsız.

Eyyüp Kadir İnan'dan Beren Saat'e: Konu ile alakasız istismar mesajları VİDEO



"TOPLUMA NEGATİF MESAJ VERMEYİ DOĞRU BULMUYORUM"

Hangi şartlara rağmen kendini iklim elçisi seçtiği belli olmayan yapıdan topluma negatif mesaj veriyorsunuz. Topluma böyle negatif mesaj vermeyi bir genç olarak doğru bulmuyorum. Bunu zaten yanı başında (eşi Kenan Doğulu) edilgen bir sanatçı olduğunu söyledim.

'YANAN YERLERE OTEL YAPILACAK' YALANI

Hatta geçen senelerde orman yangınlarında hükümetimizin 10-15 günde ortaya çıkan gayretini çok iyi biliyorsunuz. O sanatçı o günlerde ortaya çıktı ve dedi ki; güya 'yanan yerlere otel yapılacakmış. Eğer yapılırsa o otellerde konser vermem..." Fedakarlığa bakar mısınız...

Yani millet de gerçekten onu bekliyordu...

Onun konserindeki maddi fedakarlığı bize bir ikram şeklinde sundu. O nedenle tabii ödülü veren belediye başkanı da dikkatimi çekti. O konuşma içeriğine, retoriğine ortak olmuş oldu ödül vererek." dedi.

"ALAKASIZ PLANDA, MESAJLARLA İSTİSMAR EDİLDİ"

İklim değişikliği gibi önemli konuların istismar edilmesinden gençlerin rahatsız olduğunu söyleyen İnan, "Biz iklimden konuşmak istiyoruz. Gençlerin çevre konusundaki hassasiyetini biliyoruz. Şu an iklim değişikliği ile ilgili olağanüstü bir hassasiyet var. Bu konularda rasyonel adımlar atılması gerekirken bu tür konuların istismar edilmesini, uzaktan yakından alakasız kopuk bir planla mesajlarla iletilmesini toplumun aklıyla alay edilmesini doğru bulmuyoruz. Toplum zehirlensin istemiyoruz, hava kirliliğine karşıyız bu noktada." ifadelerini kullandı.