Okan Bayülgen'in Muhabbet Kralı programına konuk olan yönetmen Ezel Akay, Güney Kore yapımı Squid Game'in çok düzgün çekildiği ancak eften püften bir yapısı olduğunu söyledi.

Ünlü yönetmen Ezel Akay, Haber Global TV'de Okan Bayülgen sunduğu Muhabbet Kralı programına konuk oldu.

Akay, Netflix'in izlenme rekorları kıran Güney Kore yapımı Squid Game dizisi hakkında yorum yaptı.

"DÜZGÜN ÇEKİLMİŞ AMA EFTEN PÜFTEN"

"Çok düzgün çekilmiş ama Avrupalı bilimkurgulara göre çok eften püften bir yapısı var." diyen Akay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İZLEMESİ KOLAY"

"Birçok detayı aklayarak, sahicilik kısmını çok önemsemeyerek yapılmış bir dizi ama izlemesi kolay"

Ezel Akay, Squid Game dizisini yorumladı: Eften püften VİDEO



İLK 28 GÜNDE EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

Öte yandan geçim sıkıntısı çeken yüzlerce kişinin kendilerini acımasız bir oyunda bulduğu Squid Game, Netflix'in ilk 28 günde en çok izlenen yapımı olarak kayıtlara geçti.

Netflix'in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 17 Eylül'de yayına giren 9 bölümlük 'Squid Game' dizisi ilk 28 günde 111 milyon kişi tarafından izlenerek 'Bridgerton' dizisinden birinciliği almış oldu.



