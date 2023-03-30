Ezel'in dolandırıcılar kralı Serdar Tezcan'ıydı! Yakışıklı Serdar'ın son hali... Ezel dizisinde Serdar Tezcan karakteriyle damga vuran Salih Kalyon, oyunculuk performansıyla hem hafızalara hem gönüllere taht kurdu. Usta oyuncunun yıllar sonraki halini görenler ise tanımakta zorlandı. İşte Ezel'in Serdar Tezcan'ı...

ATV'nin bir numaralı dizisi Ezel, yayınlandığı dönemin dışında da etkisini hissettirmeye devam ediyor.

Başrollerinde Kenan İmirzalioğlu, Cansu Dere, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Barış Falay, Sarp Akkaya, Sedef Avcı, Bade İşçil gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ezel dizisi, büyük başarıya imza attı.

Ramiz Dayı, Kerpeten Ali, Eyşan, Cengiz, Tefo, Şebnem...

Her bir karakter izleyicilerin adeta hafızasına işledi, hayatlarından biri gibi oldu.

Replikleriyle hafızalara kazınan Ezel'in unutulmayan bir karakteri de Serdar Tezcan oldu.

Yaşlandı

"İşte sizden farkım bu. Ben öyle Kenan’mış, Ezel’miş, Cengiz’miş tırnağım olamazsınız siz benim. Ben kokuyu aldım mı, hemen kurarım oyunu! Benim adım Serdar Tezcan, dolandırıcılar kralı..."

Sözleriyle izleyicilerin favorisi olan Serdar Tezcan karakterine usta oyuncu Salih Kalyon hayat verdi.

"Dolandırıcılar kralı" ve "Yakışıklı Serdar" olarak tanınan ünlü oyuncu, Ezel'in kadrosu içinde adeta parladı.

Şimdilerde 77 yaşında olan Salih Kalyon, Çöp Adam dizisinde rol alıyor. Saçlarına aklar düşen usta oyuncu, yıllar içindeki değişimiyle şaşırtıyor.