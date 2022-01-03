Ezel'in yıldızı ekranlara dönüyor! Haluk Bilginer'li Baba dizisinde o rolü kaptı...

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ı buluşturan Show TV'nin yeni dizisi Baba'nın kadrosuna bir isim daha dahil oldu. Diziye en son Yemin'de oynadığı rolle göz dolduran Özge Yağız katılmıştı.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba, şimdiden heyecanlandırdı.

Kısa bir süre sonra ekranlara gelmeye hazırlanan Baba, ilk tanıtımda herkesin ilgisini çekmeyi başardı.

Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikayesini konu edinen dizinin başrolünü Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş canlandıracak.

İki sevilen oyuncunun dışında da dizi için bazı isimlerle görüşülmeye devam edilirken, kadroya son olarak Özge Yağız dahil oldu.

Özge Yağız'ın ardından bir yakışıklı oyuncu daha kadrodaki yerini alırken, bu oyuncunun kim olduğu merak edildi.

BABA DİZİNİN KADROSU GÜÇLENİYOR

Diziye yakışıklı ve başarılı oyuncu Hakan Kurtaş katıldı. Hakan Kurtaş'ın dizide İlhan karakterine hayat vermesi bekleniyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Emin Saruhanlı (Haluk Bilginer) yıllardır kardeşi Mehmet Ali ile görüşmemektedir. Ancak yaşanan uçak kazası bütün dengeleri bozar.

Mehmet Ali’nin ölümü Emin için yepyeni bir hayatın başlangıcı olur. Bu sırada Mehmet Ali’nin ortağı İlhan dizide kilit bir rol oynar.

Servetini kurtarmak için büyük bir mücadeleye giren İlhan, ilerleyen dönemde Emin’in eşinden boşanmış ve baba evine dönmüş olan kızı Büşra’yla (Özge Yağız) yakınlaşacak.

urtaş canlandıracağı bu rol ile yeniden dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. Kurtaş efsane dizi Ezel'de Can karakterine hayat vermişti.

MUCİZE DOKTORUN YILDIZI KADROYA DAHİL OLDU

Son olarak Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Selvi Ustagil karakteriyle adından söz ettiren Bihter Dinçel, Baba dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yine Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güçlü oyunculuğuyla tanınan Bihter Dinçel, büyük bir merakla beklenen dizide Servet'in eşi Münevver'i canlandıracak.

Münevver ve Servet'in kızlarını yani Emin'in torunu Kübra'ya ise Damlasu İkizoğlu hayat verecek. Büyük bir holding sahibi olan kardeşiyle küs olan Emin, yaşanan uçak kazası faciasından sonra ailesiyle İstanbul'a geliyor ve efsane dizi Yaprak Dökümü'ndeki hikâyeleri aratmayacak olaylar başlıyor