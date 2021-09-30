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Ezel'in yıldızı Kalp Yarası'na geliyor! Diziye bambaşka bir hava katacak

Ezel'in yıldızı Kalp Yarası'na geliyor! Diziye bambaşka bir hava katacak

ATV'nin Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi bomba bir transfere imza attı. Bir döneme damga vuran Ezel dizisinde canlandırdığı Selma karakteriyle büyük bir üne kavuşan Zeynep Köse'yi kadrosuna kattı.