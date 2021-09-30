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    Ezel'in yıldızı Kalp Yarası'na geliyor! Diziye bambaşka bir hava katacak

    ATV'nin Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisi bomba bir transfere imza attı. Bir döneme damga vuran Ezel dizisinde canlandırdığı Selma karakteriyle büyük bir üne kavuşan Zeynep Köse'yi kadrosuna kattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 18:24
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    Ezel'in yıldızı Kalp Yarası'na geliyor! Diziye bambaşka bir hava katacak

    Yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu ve medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, bu sezonun en sevilen projeleri arasında yer alıyor.

    Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

    Dizinin güçlü çıkışı devam ederken Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisinin kadrosuna bomba bir ismin dahil olduğu öğrenildi.

    EZEL'İN SELMA'SI ZEYNEP KÖSE KALP YARASI'NA GELİYOR

    Bir döneme damgasını vuran ''Ezel'' dizisinde hayat verdiği Selma karakteriyle akıllara kazınan Zeynep Köse, Kalp Yarası dizisine konuk olacak.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Zeynep Köse, hemşire Saadet rolüne hayat verecek ve dizide 5 bölüm yer alacak.

    Ezel in yıldızı Kalp Yarası na geliyor! Diziye bambaşka bir hava katacak #1

    Ezel in yıldızı Kalp Yarası na geliyor! Diziye bambaşka bir hava katacak #2

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