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- Ezel'in yıldızı Kalp Yarası'na geliyor! Diziye bambaşka bir hava katacak
Ezel'in yıldızı Kalp Yarası'na geliyor! Diziye bambaşka bir hava katacak
- Haber Merkezi
- 30.09.2021 - 18:24
Yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu ve medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, bu sezonun en sevilen projeleri arasında yer alıyor.
Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.
Dizinin güçlü çıkışı devam ederken Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisinin kadrosuna bomba bir ismin dahil olduğu öğrenildi.
EZEL'İN SELMA'SI ZEYNEP KÖSE KALP YARASI'NA GELİYOR
Bir döneme damgasını vuran ''Ezel'' dizisinde hayat verdiği Selma karakteriyle akıllara kazınan Zeynep Köse, Kalp Yarası dizisine konuk olacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Zeynep Köse, hemşire Saadet rolüne hayat verecek ve dizide 5 bölüm yer alacak.