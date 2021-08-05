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Ezel'in yıldızları Alaçatı'da! Kenan İmirzalıoğlu ile Barış Falay yeniden yan yana...

Ezel'in yıldızları Alaçatı'da! Kenan İmirzalıoğlu ile Barış Falay yeniden yan yana...

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Alaçatı'da görüntülendi. Yemek yiyen ikiliye Barış Falay ve eşi Esra Ronabar eşlik etti. Ezel'in iki yıldızının morali ise gazetecileri görünce bozuldu.