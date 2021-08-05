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- Ezel'in yıldızları Alaçatı'da! Kenan İmirzalıoğlu ile Barış Falay yeniden yan yana...
Ezel'in yıldızları Alaçatı'da! Kenan İmirzalıoğlu ile Barış Falay yeniden yan yana...
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Alaçatı'da görüntülendi. Yemek yiyen ikiliye Barış Falay ve eşi Esra Ronabar eşlik etti. Ezel'in iki yıldızının morali ise gazetecileri görünce bozuldu.
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 12:10
- Güncelleme : 05.08.2021 - 12:12
Kenan İmirzalıoğlu ve Barış Falay bir döneme damga vuran "Ezel" dizinde boy göstermişti.
Ezel dizisi geçen yıllara rağmen gündemdeki canlılığını korurken, Kenan İmirzalıoğlu ve Barış Falay Alaçatı'da görüntülendi.
Uzun bir süre sonra yeniden yan yana gelen ikiliye, Sinem Kobal ve Esra Ronabar eşlik etti.
Çiftlerin yemek keyfi, basın mensuplarının görüntü almaya başlamasıyla birlikte bozuldu.
MORALLERİ BOZAN YEMEK..
Kenan İmirzalıoğlu, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince, 'Bizi çekiyorlar.' dedi. Masadaki çiftler aynı anda dönüp muhabirlere baktı ve mekan çalışanını yanına çağırarak, bir şeyler söyledi.
Yemek yemeye devam eden Kenan İmirzalıoğlu - Sinem Kobal ve Barış Falay - Esra Ronabar'ın keyiflerinin kaçtığı görüldü.