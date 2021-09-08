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    Ezgi Eyüboğlu'ndan sert gönderme! O laflar Oğulcan Engin'e mi?

    Kısa bir süre önce Oğulcan Engin'le yaşadığı aşkı sonlandıran Ezgi Eyüboğlu, ilginç açıklamalar yaptı. Ezgi'nin yaptığı açıklamalar, ayrıldığı sevgilisi Oğulcan'a gönderme olarak yorumlandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 15:08
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 15:11
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    Ezgi Eyüboğlu'ndan sert gönderme! O laflar Oğulcan Engin'e mi?

    Kaan Yıldırım'dan boşanan Ezgi Eyüboğlu, Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşamaya başladı.

    Eyüboğlu sevgilisinin ailesiyle tanışarak, evlilik yönünde ilk adımları atmıştı ancak ilişkilerine nazar değdi.

    Evlenmeleri beklenen çift ani bir kararla ayrılırken, Ezgi Eyüboğlu ise bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti.

    Yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen Eyüboğlu hakkında, "Oğulcan'a gönderme yapıyor." yorumları geldi.

    "BEN KENDİ ADIMA DEĞER BİLENİM..."

    Ezgi Eyüboğlu, “İlişkilerimizi neden bu kadar hızlı tüketiyoruz? Yaşadığımızın değerini mi bilmiyoruz?” sorusuna şöyle cevap verdi;

    "Ben kendi adıma değer bilen, sahip çıkan, emek veren, tüketmeye değil yaşatmaya çalışan biriyim. Onun için bu sorunun cevabı bende değil.”

    Ezgi Eyüboğlu ndan sert gönderme! O laflar Oğulcan Engin e mi? #1

    "GEÇMİŞTE ÇOK ÖDÜN VERDİM"

    Oyuncu ödün vermek konusundaki soruyu “Birçok şeyden ödün verdim geçmişte. Değdiği oldu değmediği oldu. Yaşayarak öğreniyoruz zamanla.” diye yanıtladı.

    Ezgi Eyüboğlu ndan sert gönderme! O laflar Oğulcan Engin e mi? #2

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