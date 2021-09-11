Ezgi Eyüboğlu'nu tamamen unuttu! Oğulcan Engin'in yeni aşkı bakın kim çıktı

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'ndan sürpriz bir şekilde ayrılan işletmeci Oğulcan Engin, yeni bir aşka yelken açtı. Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in yeni aşkı bakın kim çıktı.

Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz temmuz ayında sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. İkilinin ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Ayrılık sonrası Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya hesabından Oğulcan Engin ile olan tüm fotoğraflarını silmişti.

Sahibi olduğu mekan çıkışı görüntülenen Oğulcan Engin, ayrılık sorularına ''Benim haberim yok, Ezgi Hanım'a sorun.'' yanıtını vermişti. Kısa bir süre sonra o da fotoğrafları kaldırmıştı.

ÜNLÜ YOUTUBER'LA YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

İşletmeci Oğulcan Engin'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Engin, Ezgi Eyüboğlu'ndan ayrılır ayrılmaz YouTuber Ala Tokel ile yeni bir aşka yelken açtı.

GÖZLER AÇIKLAMAYA ÇEVRİLDİ

İkilinin, gözlerden uzak yerlerde görüştüğü öne sürüldü. Bu iddianın ardından tüm gözler Oğulcan Engin'in yapacağı açıklamaya çevrildi.

ALA TOKEL KİMDİR?

3 Aralık 1994 tarihinde dünyaya gelen Ala Tokel'in annesi İranlı, babası ise İstanbul doğumludur. Ala Tokel, Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun olmuştur.

2018 yılının sonlarından itibaren adı sıkça duyulan YouTuber Ala Tokel'in kendisine ait bir makyaj stüdyosu bulunmaktadır.