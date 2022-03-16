Ezik ama sempatikti! Koçum Benim'in Cicoz'unu gören tanıyamıyor...

Lise ortamını ekranlara taşıyan efsane dizi Koçum Benim, yıllar sonra dahi hafızalarda yerini koruyor. Dizide Cicoz karakteriyle akıllara kazınan Barış Aksavaş'ın son hali ise görenleri şaşırttı.

2000'li yıllara damga vuran gençlik dizisi Koçum Benim, birçok ünlü ismi ekranlara taşıdı.

2002-2004 yılları arasında TRT ekranlarında yayınlanan dizinin karakterleri, yıllar sonra dahi hatırlanıyor.

'Koçum Benim', 70'lerde çekilen 'Beyaz Gölge'den uyarlanmıştı. Tarık Akan'ın önderliğindeki yapımda, lise basketbol takımının, arkadaşlık, aşk ve aile ilişkileri anlatılıyordu.

dizide, Engin Altan Düzyatan, Yasemin Özilhan, Ozan Güven ve İsmail Hacıoğlu gibi isimler rol alırken, bazı karakterleri canlandıran oyuncular ise artık ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Onlardan biri de Cicoz karakterine hayat veren Barış Aksavaş...

KOÇUN BENİM'İN CİCOZ'U YAŞLANDI

Dizinin ezik ama bir o kadar sempatik karakteri Cihan namı diğer Cicoz'a Barış Aksavaş hayat verdi.

90’lı yıllardan beri Mahallenin Muhtarları, Koçum Benim, Aşkım Aşkım gibi birçok popüler dizide rol alan Barış Aksavaş, Muhteşem Yüzyıl dizisinde de yer aldı.

Aksavaş son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma dizisinde Komiser Seyfi karakterine hayat verdi.

Ekran yolculuğuna ara veren oyuncu, 2003 yılından bu yana Ferahi Aksavaş ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

İşte Koçum Benim'in Cicoz'u Barış Aksavaş'ın son hali...