Fahrettin Altun: Terör seviciler, boşuna sevinmesinler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,Danıştay'ın basın kararına ilişkin, 'gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basın kartı yönetmenliğinin bazı maddelerinin Danıştay tarafından iptaline ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

"TERÖR SEVİCİLER, BOŞUNA SEVİNMESİNLER"

Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladıklarını vurgulayan Altun, "Görevde olduğumuz müddetçe 'gazetecilik' adı altında 'terörizm propagandası' yapanlarla mücadele edeceğiz. Terör seviciler boşuna sevinmesinler." ifadelerini kullandı.

"BATI'DA DEAŞ PROPAGANDASI YAPAN BİRİNE BASIN KARTI VERİLİR Mİ"

Altun, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bir an düşünün. Herhangi bir Batı ülkesinde mütemadiyen DEAŞ propagandası yapan bir kişiye 'basın kartı' verilir mi? 'Ama ben gazeteciyim' diye yırtınsa sonuç alabilir mi? Hayır! Ama bize gelince, devletin PKK veya FETÖ propagandası yapanları 'gazeteci' olarak tanıması isteniyor! Buna itiraz ediyoruz. Bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Terör örgütlerinin, onların hami ve iş birlikçilerinin oluşturmaya çalıştığı şiddet ortamına teslim olmuyoruz. Demokrasinin de, ifade ve basın özgürlüğünün de birinci düşmanı terör örgütleridir. Haklı mücadelemiz sürecek."