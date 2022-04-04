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    Fahrettin Koca'dan Güldür Güldür ekibine teşekkür

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisinin taklidinin de yapıldığı bir oyun sergileyen Güldür Güldür Show ekibine teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 11:46
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    Fahrettin Koca'dan Güldür Güldür ekibine teşekkür

    Türkiye'de koronavirüs salgınına can kaybı ve vaka sayılarında düşüş devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımlarıyla halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

    Bu paylaşımlarından birinde ekranların sevilen programı Güldür Güldür Show'da yapılan kendisinin bir taklidine yer verildi.

    "BENİM BU ÇİLEM BİTMEYECEK"

    Kendisinin daha önce de canlandırıldığı gösteriden, karakterin "Başlayan bu zombi salgını ve arkasından gelen zomikron varyantı gösterdi ki benim bu çilem bitmeyecek.." dediği ve seyirciyi kahkahaya boğduğu anları paylaştı.

    Fahrettin Koca'dan Güldür Güldür ekibine teşekkür VİDEO

    TEŞEKKÜR ETTİ

    Koca paylaşımında, "Kabuğumuza çekildiğimiz günlerden güldür güldür akan günlere! Güldür Güldür Show ekibine teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

    Fahrettin Koca dan Güldür Güldür ekibine teşekkür #1

    Fahrettin Koca dan Güldür Güldür ekibine teşekkür #2


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