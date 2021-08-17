Fahriye Evcen Alp Arslan dizisi için çalışmalara başladı! Akça Hatun geliyor... İşte ilk kareler

Fahriye Evcen Alp Arslan dizisi için çalışmalara başladı! Akça Hatun geliyor... İşte ilk kareler

Yeni sezonda Barış Arduç ile birlikte 'Alp Arslan' isimli dizide başrolü paylaşacak olan Fahriye Evcen, çalışmalara başladı. Evcen, dizide kimsesiz Akça Hatun'a hayat verecek. İşte ilk kareler...

TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve reyting rekorları kıran ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin ardından başlayacak olan Alp Arslan dizisi, büyük bir merakla bekleniyor.

Akli Film'in TRT için çektiği ve Barış Arduç ile Fahriye Evcen'i buluşturan Alp Arslan, yeni sezonun en iddialı yapımlarının başında geliyor.

AKÇA HATUN KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan yapımda Fahriye Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan kimsesiz Akça Hatun karakterine hayat verecek. Dizide kimsesi olmayan Akça Hatun'a, Alp Arslan kol kanat gerecek.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu dizinin yakında teaser çekimi yapılacak. Ay sonunda da sete çıkacak olan ekipte Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Gizem Karaca gibi ünlü isimler yer alıyor.

FAHRİYE EVCEN'DEN İLK KARELER

Dizinin yapım şirketi Akli Film'in patronu Emre Konuk, Fahriye Evcen'in sette çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Konuk, yaptığı paylaşıma, ''Alp Arslanın gönlüne düşen ateş Akça Hatun… Oyuncumuz Fahriye Evcen kılıcını kendine yâr, atını kendine yoldaş eyliyor. Gecemiz gündüzümüz seyircimiz için. Az kaldı geliyoruz!'' notunu düştü.

Yeni rolü Akça Hatun için at binme ve kılıç eğitimi alan Evcen'in bu kareleri şimdiden merak uyandırdı.