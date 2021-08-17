Euro
9.8952
-0.74%
Dolar
8.4425
-0.13%
Altın
484.79
-0.22%
Borsa
1.462
0.44%
Bitcoin
391.388
-1.31%
EXEN Coin
26.73
-4.50%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Fahriye Evcen Alp Arslan dizisi için çalışmalara başladı! Akça Hatun geliyor... İşte ilk kareler

    Yeni sezonda Barış Arduç ile birlikte 'Alp Arslan' isimli dizide başrolü paylaşacak olan Fahriye Evcen, çalışmalara başladı. Evcen, dizide kimsesiz Akça Hatun'a hayat verecek. İşte ilk kareler...
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 18:11
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 18:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fahriye Evcen Alp Arslan dizisi için çalışmalara başladı! Akça Hatun geliyor... İşte ilk kareler

    TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve reyting rekorları kıran ''Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin ardından başlayacak olan Alp Arslan dizisi, büyük bir merakla bekleniyor.

    Akli Film'in TRT için çektiği ve Barış Arduç ile Fahriye Evcen'i buluşturan Alp Arslan, yeni sezonun en iddialı yapımlarının başında geliyor.

    AKÇA HATUN KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

    Yeni sezonda ekrana gelmesi planlanan yapımda Fahriye Evcen, 1071 yıllarında Selçuklu döneminde yaşayan kimsesiz Akça Hatun karakterine hayat verecek. Dizide kimsesi olmayan Akça Hatun'a, Alp Arslan kol kanat gerecek.

    Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu dizinin yakında teaser çekimi yapılacak. Ay sonunda da sete çıkacak olan ekipte Barış Bağcı, Erdinç Gülener, Ferit Kaya, Gizem Karaca gibi ünlü isimler yer alıyor.

    Fahriye Evcen Alp Arslan dizisi için çalışmalara başladı! Akça Hatun geliyor... İşte ilk kareler #1

    FAHRİYE EVCEN'DEN İLK KARELER

    Dizinin yapım şirketi Akli Film'in patronu Emre Konuk, Fahriye Evcen'in sette çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

    Konuk, yaptığı paylaşıma, ''Alp Arslanın gönlüne düşen ateş Akça Hatun… Oyuncumuz Fahriye Evcen kılıcını kendine yâr, atını kendine yoldaş eyliyor. Gecemiz gündüzümüz seyircimiz için. Az kaldı geliyoruz!'' notunu düştü.

    Yeni rolü Akça Hatun için at binme ve kılıç eğitimi alan Evcen'in bu kareleri şimdiden merak uyandırdı.

    Fahriye Evcen Alp Arslan dizisi için çalışmalara başladı! Akça Hatun geliyor... İşte ilk kareler #2

    Fahriye Evcen Alp Arslan dizisi için çalışmalara başladı! Akça Hatun geliyor... İşte ilk kareler #3

    Fahriye Evcen Alp Arslan dizisi için çalışmalara başladı! Akça Hatun geliyor... İşte ilk kareler #4

    Fahriye Evcen Alp Arslan dizisi için çalışmalara başladı! Akça Hatun geliyor... İşte ilk kareler #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir