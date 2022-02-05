Fahriye Evcen bakın Burak Özçivit'ten önce gönlünü kime vermiş! 4 yıl süren aşkın hazin sonu...

Burak Özçivit ile mutlu bir beraberliği olan ve Karan adında bir erkek bebek dünyaya getiren Fahriye Evcen, eski aşkı ile gündem oldu. Oyuncunun eski aşkını duyan, "Yok artık" dedi.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon dolu bölümlerle devam ediyor.

Fahriye Evcen'in doğumdan sonra en etkili işlerinden birisi olan Alparslan dizisi, herkes tarafından ise bir hayli sevildi.

Evcen'in Akça karakteri ile dikkatleri üzerine çektiği dizi, Pazartesi günleri yeni bölümleri ile yayınlanıyor.

Güzel ve başarılı oyuncu Fahriye Evcen ise oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra eşi Burak Özçivit gibi konusu sağlam olan dizilerde boy göstermeye başladı.

Hem kariyeri hem de evliliğindeki mutluluğu ile sık sık gündem olan oyuncu, bu sefer eski sevgilisi ile akıllara geldi.

Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit'ten önce ilişki yaşadığı şarkıcıyı duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

FAHRİYE EVCEN - ÖZCAN DENİZ AŞKI

Özcan Deniz ve Fahriye Evcen tam 4 yıl aşk yaşadı. Hatta ikili Evim Sensin filminde de birlikte kamera karşısına geçti.

Çift, filmin vizyona girmesinden kısa bir süre sonra 4 yıllık ilişkisini noktaladı. İkili inilli-çıkışlı bir ilişki yaşadı ve sık sık ayrılıp barıştı.

Bu aşkın ardından gönlünü Burak Özçivit'e kaptıran Fahriye Evcen anne oldu ve oğluna Karan adını verdi.

Özcan Deniz ise Feyza Aktan ile evlendi ve Kuzey adında bir oğlu oldu. Ancak ikili kısa bir süre sonra ayrıldı. Boşandıktan sonra velayet kavgasına giren ikili, oldukça zor günler yaşadı.

Geçtiğimiz haftalarda sonuçlanan velayet davası Feyza Aktan'ı sevindirdi ve oğlu Kuzey annesine verildi.