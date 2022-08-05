Fahriye Evcen bikinisiyle güneş banyosu yaptı...

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen, bikinisiyle güneşlendi. Güzel oyuncu çektiği o kareyi, sosyal medya hesabından paylaştı.

4 Haziran 1986 yılında Almanya Solingen'de dünyaya gelen Fahriye Evcen, Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katıldı ve keşfedildi.

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alan Evcen, annesiyle Türkiye'ye döndü.

İlk olarak efsane dizi Yaprak Dökümü'nde Necla'ya hayat veren Fahriye Evcen, Cennet ve Aşk Tutulması filmlerinde başrol oynadı.

Yarım bıraktığı eğitim hayatına geri dönmeyi ihmal etmeyen güzel isim, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

Akabinde Çalıkuşu dizisinde yer alan ve hayatının aşkı Burak Özçivit ile tanışan Evcen, ününe ün kattı.

Özçivit ile yaşadığı aşk sayesinde herkesin ilgisini çeken Fahriye, 29 Haziran 2017 tarihinde Burak Özçivit ile İstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda evlendi.

13 Nisan 2019 yılında ilk oğlu Karan'ı dünyaya getiren ve şu sıralar ikinci kez hamile olan Evcen, tatilin tadını çıkarıyor.

Sosyal medya hesabından güneşlediği anları paylaşan ve dikkati çeken oyuncu, hayranlarını büyüledi.

Fahriye Evcen'den yeni paylaşım

36 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını büyülemeye devam ediyor.

3,5 aylık hamile olan güzel oyuncu, bikinisiyle güneşlendiği anları paylaştı. Evcen, güzelliğiyle adeta baş döndürdü.

Güzel oyuncuya, "Tablo gibisin" , "Bayıldık" , "Burak çok şanslı" , "Seni seviyoruz" tarzında yorumlar geldi.