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    Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafını paylaştı! 'Meğer Karan annesinin kopyasıymış' dedirtti

    Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin oğulları Karan, karizması nedeniyle babasına benzetiliyordu. Ancak takipçileri, Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafını görünce fikirlerini değiştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 18:52
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 18:54
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    Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafını paylaştı! 'Meğer Karan annesinin kopyasıymış' dedirtti

    Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen oyuncu çift Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 8 yıl önce ''Çalıkuşu'' dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı.

    Doludizgin devam eden ilişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan ünlü çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucağına almıştı.

    Mutlu evlilikleriyle parmakla gösterilen Burak Özçivit ile Fahriye Evcen yaz tatilini oğulları Karan ile Bodrum'daki evlerinde geçirmişlerdi.

    Yeni sezonda tarihi dizilerde boy gösterecek olan ikiliden Fahriye Evcen, uzun bir aradan sonra ilk kez Alparslan: Büyük Selçuklu dizisiyle ekranlara dönmenin heyecanını yaşıyor.

    KARAN ÖZÇİVİT BABASINA BENZETİLİYORDU

    Daha şimdiden en az anne-babası kadar popüler olan Karan Özçivit ise sevimli halleriyle ilgi odağı haline geldi.

    Karan'ı karizması nedeniyle babası Burak Özçivit'e hatta dedesi Bülent Özçivit'e benzetenlerin sayısı oldukça fazla.

    Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafını paylaştı! Meğer Karan annesinin kopyasıymış dedirtti #1

    FAHRİYE EVCEN'İN KOPYASI

    Ancak böyle düşünenler, Karan'ın annesi Fahriye Evcen'in çocukluk halini görünce fikir değiştirdi.

    Fahriye Evcen'in çocukluk fotoğrafına, "E Karan tıpkı annesine benziyormuş" yorumları yağdı. İşte güzel oyuncu Fahriye Evcen'in çocukluk hali...

    Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafını paylaştı! Meğer Karan annesinin kopyasıymış dedirtti #2

    Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafını paylaştı! Meğer Karan annesinin kopyasıymış dedirtti #3

    Fahriye Evcen çocukluk fotoğrafını paylaştı! Meğer Karan annesinin kopyasıymış dedirtti #4

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