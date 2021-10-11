Fahriye Evcen dekolteli kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat vermeye hazırlanan Fahriye Evcen, sosyal medyadan yeni kareler yayınladı. Evcen'in kırmızı elbiseli paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

TRT ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin çekimleri devam ediyor.

Dizide başrolü Barış Arduç ve Fahriye Evcen canlandırmaya hazırlanırken, dizinin yapımını ise Akli Film üstleniyor.

Dizinin yayınlanan tanıtımları oldukça beğenilmiş, Fahriye Evcen "Akça Hatun" karakteri ile seyircisinin karşısına çıkmıştı.

Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkati çeken Evcen'i izlemek isteyenler dizi için gün sayarken, oyuncu sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor.

Ekranlarda olmadığı dönemde bile adından söz ettiren Evcen, bunu birbirinden güzel fotoğraf kareleri ile yaptı.

Instagram'ı oldukça aktif kullanan Evcen, kırmızı elbisesi ile takipçilerinden tam not aldı.

FAHRİYE KIRMIZISI

Instagram hesabından saçlarını açık bıraktığı, kırmızı dekolteli elbisesi ile karelerini yayınlayan Fahriye Evcen, beğeni yağmuruna tutuldu.

Oyuncunun bu cesur pozları kısa süre içinde binlerce yorum aldı.

Güzelliği ile baş döndüren Evcen fotoğrafın altına, "Bir düğün hikayesi" notunu düştü.