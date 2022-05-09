Fahriye Evcen dekoltesini saçlarıyla kapatmaya çalışınca... 'Burak Özçivit kıskançlıktan ölecek be'

Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. Güzelliğiyle dikkati çeken Evcen'in paylaştığı pozlar, hayranları tarafından sıklıkla gündeme getiriliyor.

4 Haziran 1986 yılında Almaya'da dünyaya gelen Fahriye Evcen, Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'ne girdi.

Bu bölümde okuduğu sırada okulunu donduran ve ailesiyle İstanbul'a gelen Evcen'in hayatı Oya Aydoğan sayesinde değişti.

Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı ve güzel isim ilk dizisi Yaprak Dökümü ile ekranlara adım attı.

Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Necla karakteri sayesinde ünlenen Evcen, güzelliği ile uzun süre gündemde kaldı.

Dizilere ara vermek istemeyen ancak eğitimini tamamlamak isteyen Fahriye Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

Asıl ününü ve hayatının aşkını Çalıkuşu dizisinde kazanan Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine girdi.

13 Nisan 2019 yılında Karan adını verdiği ilk çocuğunu dünyaya getiren genç oyuncu, şimdilerde Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alıyor.

Anne olduktan sonra ekranlara dönen Evcen, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündem oluyor.

Sosyal medya hesabından birbirinden güzel karelerini yayınlayan Evcen'in dekoltesini saçlarıyla kapattığı pozları yeniden gündem oldu.

Fahriye Evcen güzelliği

Asla Unutma, Hasret, Yaprak Dökümü, Yalancı Bahar, Veda, Feride, Kurt Seyit ve Şura ve Ölene Kadar gibi birçok yapımda yer alan Fahriye Evcen, güzelliği ile yurt içi ve yurt dışında beğeni görüyor.

Birçok fanı olan ve her karesiyle beğenilen Fahriye Evcen'i sosyal medya üzerinden milyonlar takip ediyor.

Her karesi ayrı ayrı beğenilen Fahriye Evcen'in kısa bir süre önce paylaştığı siyah elbiseli pozları yeniden gündem oldu. Uzun saçlarıyla dekoltesini kapatan ve makyajıyla kusursuz gözüken Evcen, yorumları ve beğenileri topladı.