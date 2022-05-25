Fahriye Evcen gömleğinin düğmelerini açtı, saçlarını savurdu! Göğüs ve göbek dekoltesiyle Osman Bey'i çatlattı

2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen, her paylaşımıyla adından söz ettiriyor. Son olarak göğüs ve göbek dekolteli pozlarını paylaşan Evcen, görenleri kendine hayran bıraktı.

Oyunculuk kariyerine adım attığı Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Necla karakteriyle adını duyuran Fahriye Evcen, daha sonra Aşk Tutulması ve Cennet gibi filmlerde rol aldı.

Çalıkuşu dizisinde hayat verdiği Feride karakteriyle yıldızını parlatan Fahriye Evcen, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Çalıkuşu dizisi sayesinde hayatının aşkını bulan Evcen, 2017 yılında dizideki partneri Burak Özçivit ile nikah masasına oturdu.

2019 yılında Karan adında bir erkek çocuk dünyaya getiren Evcen, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alıyor.

Başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı dizide Akça Hatun karakterine hayat veren güzel oyuncu, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Her karesi ile adeta beğeni yağmuruna tutulan oyuncu, son pozlarıyla yine Instagram'ı yaktı geçti.

Fahriye Evcen'den fizik şov

Güzelliği, duruşu ve oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesi elde eden ve ünü ülke sınırlarını aşan Fahriye Evcen, göğüs ve göbek dekolteli gömeliğiyle poz verdi.

Mavi gömleğini beyaz pantolonuyla kombinleyen Fahriye Evcen, çektirdiği fotoğrafları peş peşe takipçileriyle paylaştı.

Spor tarzı ve kusursuz fiziğiyle yine herkesi kıskandırmayı başaran Evcen'in birbirinden güzel karelerine Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı.

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, eşinin pozlarına mavi kalp emojisi koydu.

Takipçiileri ise 35 yaşındaki oyuncunun içten paylaşımına beğeni ve yorum yağdırdı.