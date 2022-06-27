Fahriye Evcen mini pembe elbisesiyle süzüldü, görenin nutku tutuldu!

Şu sıralar ikinci kez annelik heyecanı yaşayan Fahriye Evcen, sosyal medyadan paylaştığı pembe elbiseli fotoğraflarıyla beğeni ve yorum rekoru kırdı.

4 Haziran 1986 yılında Solingen'de doğan Fahriye Evcen, Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken Türkiye'ye geldi.

Dizi teklifleri alınca okulu donduran Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü'nde Necla karakteri ile karşımıza çıktı.

Dizide oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkati çeken Fahriye Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

Asıl ününü Çalıkuşu dizisi sayesinde kazanan ve burada Burak Özçivit'e aşık olan Evcen, Feride karakterine hayat verdi.

29 Haziran 2017 tarihinde ise aşık olduğu Burak Özçivit ile İstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda dünyaevine girdi.

13 Nisan 2019 yılında Amerikan Hastanesi'nde ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan Evcen, yeniden anne olmaya hazırlanıyor.

2 aylık hamile olan ve son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde boy gösteren Fahriye Evcen, sosyal medya pozlarıyla gündeme oturdu.

Doğum günü kızından pozlar

Doğum gününe özel pozlar paylaşan Fahriye Evcen, sosyal medyayı salladı.

Güzelliği ile herkesi etkileyen oyuncuya, binlerce yorum geldi. pembe kıyafet tercih eden Fahriye Evcen'in mutluluğu ise dikkati çeken bir diğer detay oldu.

Hayranlarının, "Yoksa ikinci bebek kız mı?" diye sorduğu Fahriye Evcen, doğallığı ile kalpleri bir kez daha fethetti.

İkinci bebek açıklaması

İkinci kez anne-baba olacakları söylenen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, önceki gün Bodrum'da objektiflere yansıdı.

Üstü açık arabaları ile ayağının tozuyla geldikleri Bodrum'da gezintiye çıkan oyuncu çift, muhabirleri kırmayarak muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Karan adında üç yaşında bir oğulları olan ünlü çift, basın mensuplarının 'Neler hissediyorsunuz?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi;

Biz de yeni öğrendik. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok sevindik. O kadar yeni ki Karan'a bile söyleme fırsatımız olmadı. Hatta gördüğünüz gibi yolu bile şaşırdım kapalı yola girdim farkında olmadan."