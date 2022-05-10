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    • Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! 'Osman Bey görse dili tutulur'

    Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! 'Osman Bey görse dili tutulur'

    2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit'le evlenen Fahriye Evcen, kendini doğaya attı. Bir kayaya boylu boyuna uzanıp poz veren Evcen, çekildiği kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 14:15
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    Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! 'Osman Bey görse dili tutulur'

    Oyunculuğa Yaprak Dökümü dizisiyle başlayan Fahriye Evcen, dizide hayat verdiği Necla karakteriyle adını duyurdu.

    Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Fahriye Evcen, daha sonra Aşk Tutulması ve Cennet gibi filmlerde rol aldı.

    Çalıkuşu dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de hayatının aşkını bulan Fahriye Evcen, 2017 yılında partneri Burak Özçivit ile dünya evine girdi.

    2019 yılında Karan adını verdiği ilk çocuğunu kucağına alan Evcen, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alıyor.

    Başrolünü Barış Arduç ile paylaştığı dizide Akça Hatun karakterine hayat veren güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

    Her karesi ile adeta beğeni yağmuruna tutulan oyuncu, son paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Sere serpe kayalıklara uzandı

    Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve ünü yurt dışına taşan Fahriye Evcen, kendini doğaya attı.

    Instagram'da yaklaşık 13 milyon takipçiye sahip olan Fahriye Evcen, büyük bir kayaya yaslanarak poz verdi.

    Çekildiği fotoğrafları peş peşe paylaşan Evcen, güzelliği, spor tarzı ve kusursuz fiziğiyle yine herkesi kıskandırdı.

    Eşi Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisine atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları, ''Osman Bey görse dili tutulur'', ''Bu ne güzellik'', ''Taş soğuk üşütürsün'' yorumları yaptı.

    Ünlü oyuncunun birbirinden güzel karelerine Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı. Özçivit, Evcen'in paylaşımına alev ve beyaz kalp emojisi koydu.

    Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! Osman Bey görse dili tutulur #1

    Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! Osman Bey görse dili tutulur #2

    Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! Osman Bey görse dili tutulur #3

    Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! Osman Bey görse dili tutulur #4

    Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! Osman Bey görse dili tutulur #5

    Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! Osman Bey görse dili tutulur #6

    Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! Osman Bey görse dili tutulur #7

    Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! Osman Bey görse dili tutulur #8

    Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! Osman Bey görse dili tutulur #9

    Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! Osman Bey görse dili tutulur #10

    Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! Osman Bey görse dili tutulur #11

    Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! Osman Bey görse dili tutulur #12

    Fahriye Evcen sere serpe kayalıklara uzanıp poz verdi, takipçileri mest oldu! Osman Bey görse dili tutulur #13


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