Fahriye Evcen sezonu açtı, beyaz mayosuyla teknede süzüldü! Burak Özçivit'i kıskandıracak kareler...

2,5 aylık hamile Fahriye Evcen, sezonu teknede açtı. Evcen'in güzelliği ve dikkat çekici fiziği sosyal medyanın diline düştü.

2017 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Burak Özçivit'ten 'Karan' isminde bir oğlu olan oyuncu Fahriye Evcen, bir süre ekranlara ara verdi.

Aranın ardından TRT 1'de yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun'a hayat veren Evcen, diziden ayrılma kararı aldı.

Tüm ısrarlara rağmen diziden ayrılan Fahriye Evcen'in 2,5 aylık haimle olduğu ortaya çıktı. Evcen'in hamile olduğu haberi hayranlarını sevince boğdu.

Şimdilerde Bodrum'da tatilin keyfini çıkaran Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftini 2. çocuk heyecanı sardı.

Tatilde magazincilere yakalanan çift, bebek haberinin çok yeni olduğunu söyledi.

Evcen'in hamile olduğunu duyurmadan önce teknede paylaştığı mayolu poz ise sosyal medyayı salladı.

Kusursuz fiziğini spora borclu olan güzel oyuncunun beyaz mayolu hali takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.

İŞTE O POZ...