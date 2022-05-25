Fahriye Evcen süper mini elbisesiyle frikik vermeye doyamadı.. Yetmedi çimenlerde semt oturuşu yaptı!

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Fahriye Evcen, beyaz elbisesi ile göz doldurdu. Güzel oyuncunun her karesini beğenen hayranları, "Kuğu gibisin" demekten kendisini alamadı.

Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı ve ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümleriyle devam ediyor.

2020-2021 yılları arasında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin devamı niteliğinde olan dizi, Pazartesi günlerine damga vurdu.

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'i bir araya getiren, Alparslan'ın hayatını anlatan ve heyecanı doruğa çıkaran dizi, sezon finali için gün sayıyor.

Anne olduktan sonra sahalara geri dönen Fahriye Evcen, dizide Akça Hatun karakterine hayat veriyor.

Akça Hatun'u üzerine bir elbise gibi giyen ve herkesi oyunculuğuna hayran bırakan Evcen, sosyal medyanın aktif isimlerinden birisi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle herkesin beğenisini kazanan Fahriye Evcen, beyaz elbisesi ile gündem oldu.

Kısa bir süre önce çektirdiği kare ile yeniden gündem olan Evcen, herkesi kendisine hayran bıraktı.

Fahriye Evcen güzelliği

4 Haziran 1986 yılında Solingen'de doğan Fahriye Evcen, Oya Aydoğan tarafından keşfedildi.

Oyunculuğa adım atmak için okulunu donduran ve soluğu İstanbul'da alan Fahriye, Yaprak Dökümü sayesinde hayatımıza girdi.

29 Haziran 2017 yılında Burak Özçivit ile evlenen ve Karan adında bir erkek bebek dünyaya getiren Evcen, yıllar içerisinde ününe ün kattı.

Güzelliği, anneliği ve duruşu ile herkesi etkileyen Evcen, beyaz elbiseli pozu ile olay oldu. Kuğuya benzetilen Fahriye Evcen, sosyal medya üzerinden gündeme girdi ve binlerce yorum aldı.