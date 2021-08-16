Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ilk kez konuştu: Evleri yandı mı?

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ilk kez konuştu: Evleri yandı mı?

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Bodrum'daki yazlıklarının yakınında meydana gelen yangın hakkında konuştu. Çift, "Çok korktuk. Orada zaten çok tadımız yoktu" dedi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Bebek'te objektiflere takıldı.

Baş başa dışarı çıkan çift, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İkili Bodrum'daki evlerinin yakınlarda çıkan yangın nedeniyle panik olmuş, evlerinde bulunan bekçiden sürekli bilgi almıştı.

Çift gazetecilerin evleri hakkında da sorduğu sorulara cevap verdi. Peki, evleri yandı mı?

FAHRİYE-BURAK ÇİFTİNDEN 'YANGIN' AÇIKLAMASI

Bebek’te objektiflere takılan Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, meydana gelen yangın ile ilgili konuştu. Çift yangınla ilgili şu ifadeleri kullandı;

“Tatil ilk başta iyiydi. Sonrasında yaşanan olaylar herkesi olduğu gibi bizi fazlasıyla üzdü. Çok korktuk. Orada zaten çok tadımız yoktu.

Proje hazırlıklarımız için dönmüştük devamında belki bir daha gidecektik ama bu olaylardan sonra insanın canı gitmek istemiyor…”





"SET BAŞLIYOR"

Yeni sezonda ekranlara dönecek olan Evcen, "Çok az kaldı sete çıkmaya, hazırlıklar başladı." sözleriyle heyecanını dile getirdi.