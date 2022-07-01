Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in son pozu sosyal medyayı yıktı! O detay olay yarattı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in son pozu sosyal medyayı yıktı! O detay olay yarattı

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından evlilik yıl dönümüne özel fotoğraf paylaştı ve hayranlarından binlerce beğeni aldı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit aşkı, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çalıkuşu dizisinde başladı.

Çalıkuşu setinde tanışan ve dizide iki aşığı canlandıran ikili, birbirine gerçekten aşık oldu ve evlilik kararı aldı.

29 Haziran 2017 tarihinde İstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda evlenen ikilinin, geçen zamanda Karan ismini verdikleri bir oğulları oldu.

Karan ile birlikte mutlu hayatlarını sürdüren ve hem yurt içi hem de yurt dışında yoğun bir kitleye sahip olan Özçivit Ailesi, yeniden anne-baba olmaya hazırlanıyor.

2 aylık hamile olduğunu açıklayan ve çok heyecanlı olan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından bir poz paylaştı.

Eşi Burak Özçivit ile birlikte 5. yılını kutlayan Fahriye Evcen'in paylaştığı poz, hayranlarının beğenisini kazandı.

İkilinin aşk dolu pozuna hayranlarından beğeni ve nazar boncuğu emojileri yağdı..

Fahriye'den aşk pozu

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu pozuna kimse kayıtsız kalamadı.

Evliliklerinde 5. yılını kutlayan çiftten Evcen, sarmaş-dolaş bir pozlarını Instagram'ın hikaye kısmından yayınladı.

Fahriye Evcen'in yayınladığı poza binlerce övgü dolu yorum geldi. Özellikle Burak Özçivit'in karnını tutması ise olay oldu.