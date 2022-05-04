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    • Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, kusursuz fiziğiyle görenin aklını aldı! 'Osman Bey görse kıskanır'

    Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, kusursuz fiziğiyle görenin aklını aldı! 'Osman Bey görse kıskanır'

    Burak Özçivit ile evlenen ve Karan adında bir çocuğu olan Fahriye Evcen, Instagram'dan paylaştığı yatak odası pozlarıyla dikkati çekti. Güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle kendine hayran bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2022 - 15:46
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    Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, kusursuz fiziğiyle görenin aklını aldı! 'Osman Bey görse kıskanır'

    Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri almaya başlayan Fahriye Evcen, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

    Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Necla karakteriyle adını duyuran Fahriye Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu.

    Aşk Tutulması ve Cennet gibi filmlerde rol alan Fahriye Evcen, en büyük başarısını başrolünü Burak Özçivit ile paylaştığı Çalıkuşu dizisiyle yaşadı.

    Dizide tanışıp aşk yaşamaya başladığı partneri Burak Özçivit ile 2017 yılında evlenen Evcen, 2019 yılında ilk çocuğu Karan'ı kucağına aldı.

    Şimdilerde TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde başrolü Barış Arduç ile paylaşan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

    Her karesi ile adeta beğeni yağmuruna tutulan oyuncu, son paylaşımıyla da adından söz ettirmeyi başardı.

    Fahriye Evcen'den yatak odası pozları

    Instagram'da yaklaşık 13 milyon takipçiye sahip olan Fahriye Evcen, yatak odasında çekildiği kareleri takipçileriyle paylaştı.

    Güzelliği, sade makyajı ve kusursuz fiziğiyle akılları baştan alan Evcen, herkesi kıskandırdı.

    Geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve ünü yurt dışına taşan Evcen'in pozlarına binlerce yorum yapıldı.

    Eşi Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisine atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları, ''Osman Bey görse kıskanır'', ''Bu ne güzellik'' , ''Fotoğraflara düştüm'' yorumları yaptı.

    Ünlü oyuncunun birbirinden güzel karelerine Burak Özçivit de kayıtsız kalamadı. Özçivit, Evcen'in fotoğrafına kalp emojisi koydu.

    Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, kusursuz fiziğiyle görenin aklını aldı! Osman Bey görse kıskanır #1

    Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, kusursuz fiziğiyle görenin aklını aldı! Osman Bey görse kıskanır #2

    Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, kusursuz fiziğiyle görenin aklını aldı! Osman Bey görse kıskanır #3

    Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, kusursuz fiziğiyle görenin aklını aldı! Osman Bey görse kıskanır #4

    Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, kusursuz fiziğiyle görenin aklını aldı! Osman Bey görse kıskanır #5

    Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, kusursuz fiziğiyle görenin aklını aldı! Osman Bey görse kıskanır #6

    Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, kusursuz fiziğiyle görenin aklını aldı! Osman Bey görse kıskanır #7

    Fahriye Evcen yatak odasından paylaştı, kusursuz fiziğiyle görenin aklını aldı! Osman Bey görse kıskanır #8


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