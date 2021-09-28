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    Fahriye Evcen'den 'Akça Hatun' paylaşımı: Burak Özçivit kayıtsız kalamadı...

    Alpaslan: Büyük Selçuklu dizisi ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Fahriye Evcen, yeni bir paylaşım yaptı. Evcen paylaşımına, "Akça ve kurtları. Biraz iyi anlaşıyorlar" notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 15:53
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 15:54
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    Fahriye Evcen'den 'Akça Hatun' paylaşımı: Burak Özçivit kayıtsız kalamadı...

    TRT ekranlarında yayınlanan "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinin devamı niteliğinde olacak olan "Alpaslan: Büyük Selçuklu" dizisi için geri sayım başladı.

    Başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un yer alacağı dizinin yapımını ise Akli Film üstleniyor.

    Geçtiğimiz günlerde hem Barış Arduç'tan hem de Fahriye Evcen'den dizi için özel tanıtımlar geldi.

    Yayınlanan iki tanıtım dikkati çekerken, Fahriye Evcen o tanıtımlar sırasında çektirdiği bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

    Evcen'in paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum alırken, yorum yapanlardan biri ise Burak Özçivit oldu.

    "AKÇA HATUN VE KURTLARI"

    Kurt köpekleriyle poz veren Fahriye Evcen, paylaşımına; "Akça ve kurtları. Biraz iyi anlaşıyorlar" notunu düştü.

    Fahriye Evcen'in paylaşımına eşi Burak Özçivit yorum yaparak, "Çok yakışmış" dedi.

    Oyuncunun paylaşımı ve Burak Özçivit'in yorumu kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.

    Evcen, Akça Hatun rolü için at binme ve kılıç kullanma eğitimi aldı.

    Fahriye Evcen den Akça Hatun paylaşımı: Burak Özçivit kayıtsız kalamadı... #1

    Fahriye Evcen den Akça Hatun paylaşımı: Burak Özçivit kayıtsız kalamadı... #2

    Fahriye Evcen den Akça Hatun paylaşımı: Burak Özçivit kayıtsız kalamadı... #3

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