Fahriye Evcen'den bikinili hamilelik pozu geldi, gören dilini ısırdı! Gömleğinin düğmelerini açınca...

Şu sıralar ikinci kez anne olmaya hazırlanan Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yeni kareler paylaştı. Evcen'in belirginleşen karnı dikkatleri çekti.

4 Haziran 1986 yılında Almanya Solingen'de doğan ve uzun bir süre orada ailesiyle yaşayan Fahriye Evcen, Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katıldı.

Aydoğan'ın programına seyirci olarak katıldıktan sonra keşfedilen ve hayatı değişen Evcen, dizi teklifleri alınca annesiyle beraber Türkiye'ye geldi.

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kazanan ancak Türkiye'ye geldiği için tamamlamayan Evcen, Yaprak Dökümü dizisinde yer aldı.

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü'nde Necla'ya hayat veren Fahriye Evcen, akabinde bir sinema filmi çekti.

Aşk Tutulması isimli sinema filminde yer aldığı sırada Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nü kazanan oyuncu, asıl ününü Çalıkuşu'nda yakaladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çalıkuşu dizisinde Burak Özçivit ile yer alan oyuncu, kariyerinde büyük bir sıçrayışa imza attı.

Dizi setinde tanıştığı Burak Özçivit ile uzun süreli bir ilişkiye başlayan ve hayatının aşkını bulan Evcen, 29 Haziran 2017 tarihinde Özçivit ile İstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda evlendi.

Mutlu giden evliliğini Karan adını verdiği bir erkek çocukla taçlandıran ve son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu'da yer alan güzel oyuncu, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.

Annelik haberini aldıktan sonra dinlenmeye çekilen ve tatiline teknede devam eden Fahriye, sosyal medyadan yeni kareler yayınladı.

Hamilelik pozu veren Fahriye Evcen'in karelerine beğeni ve yorum yağdı.

Fahriye büyüledi, karnı gözüktü

Beyaz bikinisi ve mavi gömleği ile teknede arzı-endam eden Fahriye Evcen, güzelliğini sergiledi.

Tatilin ve yeniden anne olacak olmanın tadını çıkaran Evcen'in karnının belirginleştiği görüldü.

Bebeğinin cinsiyeti hakkında henüz bir paylaşımda bulunmayan güzel oyuncunun çok fazla kilo almaması dikkati çekti.

Anne olma sürecinde ekranlarda olmayacak olan oyuncuya hayranları, beğeni ve kalp emojileri gönderdi.

İŞTE FAHRİYE EVCEN'İN SON HALİ