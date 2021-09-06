Fahriye Evcen'e Burak Özçivit'ten büyük yardım: Heyecanla bekliyoruz..

Fahriye Evcen eşi Burak Özçivit gibi bir tarih dizisinde yer almaya hazırlanıyor. Çalışmaları hızlandıran Evcen'in en büyük destekçisi eşi olurken, yardım ettiği konuları ise Burak Özçivit paylaştı.

Fahriye Evcen, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Uyanış Büyük Selçuklu'' dizisinin devamı niteliğinde olacak olan Alp Arslan dizisinde rol almaya hazırlanıyor.

Barış Arduç ile seyirci karşısına geçmeye hazırlanan Evcen, yeni dizisi için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Dizide kimsesiz Akça Hatun karakterine hayat vermeye hazırlanan oyuncunun en büyük destekçisi ise Burak Özçivit.

AVM çıkışı görüntülenen ve gazetecilerin ayaküstü sorularını yanıtlayan Özçivit, eşine dizi için yardım ettiğini belirtti.

FAHRİYE'YE BİNİCİLİK HAKKINDA YARDIMCI OLUYOR

Burak Özçivit, tek başına geldiği alışveriş merkezinde reklam yüzü olduğu Altınyıldız mağazasında yaklaşık bir saat boyunca sezonluk alışveriş yaptı.

Burak Özçivit yeni sezon hakkında gelen sorulara ise "Yeni sezonda Fahriye ile birlikte iki ayrı dizide çalışıyor olacağız, heyecanla bekliyoruz.

Fahriye'ye binicilik hakkında yardımcı olmaya çalışıyorum, kendisi fazlasıyla üstesinden geldi." dedi.

ALP ARSLAN DİZİSİNİN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Sultan Alp Arslan'ı Barış Arduç, Alp Arslan'ın babası Çağrı Bey'i Erdinç Gülener, amcası Tuğrul Bey'i ise Barış Bağcı canlandıracak.

Gizem Karaca, Erdinç Gülener, Barış Bağcı, Esila Umut, Korel Cezayirli, Mehmet Özgür ve Mim Kemal Öke gib birbirinden ünlü dizinin kadrosunda yer alıyor.

Emre Konuk'un yapımı üstlendiği, M.Çağatay Tosun’un yönetmenliğini yapacağı dizinin çekimlerine ağustos sonunda başlanacak.

Eylül sonunda ise dizinin izleyicilerle buluşması bekleniyor. 3 sezon planlanan Alp Arslan dizisi, Uyanış Büyük Selçuklu'nın yayınlandığı pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında olacak.