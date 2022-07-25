Fahriye Evcen'in kardeşini görenler şoke oldu! 'Kardeşin senden daha güzelmiş'

Fahriye Evcen'in kardeşini görenler şoke oldu! 'Kardeşin senden daha güzelmiş'

Fahriye Evcen'in kız kardeşi sosyal medyanın gündemine oturdu.Güzel oyuncunun kardeşi Demet Evcen'e sosyal medyada binlerce yorum yapıldı..

Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Fahriye Evcen şimdilerde ikinci çocuğuna hamile.Ünlü oyuncu aile hayatı ve güzelliği ile sık sık magazin gündemine geliyor.

Milyonların beğenisini kazanan güzel oyuncunun kız kardeşini görenler adeta gözlerine inanamadı.

Fahriye Evcen bu kez kız kardeşi ile gündeme geldi.Ünlü oyuncunun kız kardeşi Demet Evcen'in güzelliği sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada uzun süre konuşulan fotoğrafa kullanıcılar binlerce yorumda bulundu.İkilinin benzerliği dikkat çekti.

İşte Fahriye Evcen'in kız kardeşi Demet Evcen..