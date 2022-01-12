Fahriye Evcen'in kardeşleri hayrete düşürdü! Burak Özçivit'in baldızları birbirinin kopyası...

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin Akça Hatun'u Fahriye Evcen, kardeşlerinin birbirlerine olan benzerlikleriyle gündeme geldi. Başarılı oyuncunun 1 ablası ve 2 kız kardeşi var.

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu, başrollerinde Barış Arduç ile Fahriye Evcen'in yer aldığı TRT 1'in dönem dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, sezonun en iddialı projeleri arasında yer aldı.

Sultan Aparslan'ın nefes kesen destansı hikayesini konu edinen Akli Film imzalı Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin başrolünde Fahriye Evcen ve Barış Arduç buluştu.

Oğlu Karan'ı dünyaya getirdikten sonra ekranlara ara veren Fahriye Evcen, dizide Akça Hatun karakterine hayat veriyor.

Güzel oyuncu dizideki başarılı performansı ile akıllara kazınırken, verilen yılbaşı arasında Almanya'ya gitti.

Eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile birlikte Almanya'ya giden Fahriye Evcen, ailesiyle bol bol vakit geçirdi.

Evcen'in Almanya tatilinden paylaştığı karelerin ardından, kardeşleri Ayşen, Neşe ve Demet Evcen gündeme geldi.

Fahriye Evcen gibi aktif olmayan ve basından uzak yaşayan kardeşlerden sadece Ayşen Evcen, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Ayrıca kardeşlerin birbirilerine olan benzerlikleri ise dikkati çekiyor.

FAHRİYE EVCEN'İN KIZ KARDEŞLERİ

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit'le hayatını birleştiren Fahriye Evcen'in Neşe, Ayşen ve Demet üç kardeşi var.

Gözlerden uzak yaşayan kardeşlerden Ayşen Evcen, yeğeni Karan'la paylaştığı karelerle gündem olmuştu.

Instagram hesabından hayatına dair kareler paylaşmayı ihmal etmeyen Ayşen Evcen'in, bir kız çocuğu bulunuyor.

Güzellik uzmanı olan Ayşen Evcen, kız kardeşi Fahriye Evcen'e olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine topluyor.

ABLASININ 10 BİN TAKİPÇİSİ VAR

Instagram'da 10 binden fazla takipçisi bulunan Ayşen Evcen, kardeşi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in mutluluk pozlarını zaman zaman takipçilerinin beğenisine sunuyor. Evcen diğer kardeşleri ise basından ve sosyal medyadan uzak durmayı tercih ediyor.

Almanya doğumlu güzel oyuncu Fahriye Evcen, Çerkez kökenli bir baba ve Kavala göçmeni bir annenin kızıdır.