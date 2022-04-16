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    • Fahriye Evcen'in kırmızı dudakları ve derin dekoltesi 'Burak aklını kaçıracak' dedirtti! 'Osman Bey'in hatunu'

    Fahriye Evcen'in kırmızı dudakları ve derin dekoltesi 'Burak aklını kaçıracak' dedirtti! 'Osman Bey'in hatunu'

    Burak Özçivit'le evli olan ve Karan adında bir çocuk dünyaya getiren Fahriye Evcen'in sosyal medya paylaşımları herkesin gündeminde. Her karesiyle adından söz ettiren Evcen, güzelliğiyle büyülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 14:27
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    Fahriye Evcen'in kırmızı dudakları ve derin dekoltesi 'Burak aklını kaçıracak' dedirtti! 'Osman Bey'in hatunu'

    4 Haziran 1986 yılında Solingen'de dünyaya gelen Fahriye Evcen, Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri almaya başladı.

    Bunun üzerine okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü'nde Necla karakterine hayat verdi.

    Bu karakter sayesinde tanınan ve kariyer basamaklarını tırmanmaya başlayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

    Aşk Tutulması ve Cennet gibi filmlerde yer alan Evcen, en büyük başarısını ise Çalıkuşu dizisinde yaşadı.

    Burak Özçivit'le başrolü paylaştığı dizide Feride'ye hayat veren ve yıldızı parlayan Evcen, yine aynı dizide aşkı buldu.

    Rol arkadaşı Burak Özçivit'le tanışan ve büyük bir aşkla evlenen Fahriye Evcen, 13 Nisan 2019 yılında ilk çocuğu Karan'ı kucağına aldı.

    Şu sıralar TRT ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Barış Arduç'la beraber boy gösteren oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.

    Her karesi ile ayrı ayrı beğeni yağmuruna tutulan Fahriye Evcen'in kırmızı ruju ve beyaz elbiseli fotoğrafı için ayrı bir başlık açıldı.

    Fahriye Evcen'den kıskandıran kareler

    Fahriye Evcen'in bir reklam çekimi için kamera karşısına geçtiğinde giydiği kıyafeti yeniden gündem oldu. Kusursuz makyajı ve kırmızı ruju ile akılları baştan alan Evcen, herkesi kıskandırdı.

    Yoğun bir hayran kitlesine sahip olan ve ünü yurt dışına taşan Fahriye Evcen için hayranlarından sayısız yorum geldi.

    Fahriye Evcen in kırmızı dudakları ve derin dekoltesi Burak aklını kaçıracak dedirtti! Osman Bey in hatunu #1

    Eşi Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisne atıfta bulunan sosyal medya kullanıcıları, "Osman Bey'in hatunu" , "Çok güzel" , "Modası asla geçmiyor" tarzında yorumlar yaptı.

    Fahriye Evcen in kırmızı dudakları ve derin dekoltesi Burak aklını kaçıracak dedirtti! Osman Bey in hatunu #2


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