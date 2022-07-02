Fahriye Evcen'in kırmızı elbisesinden firikik geldi, gören aşık oldu! 'Burak Özçivit delirecek'

Şu sıralar ikinci kez hamile olan ve yeniden anne olacak olmanın tadını çıkaran Fahriye Evcen, kırmızı elbisesiyle verdiği poz sayesinden yeniden gündem oldu.

4 Haziran 1986 yılında Almanya Solingen'de doğan Fahriye Evcen, Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifi aldı.

Bu teklifin ardından okulunu donduran ve annesiyle Türkiye'ye gelen oyuncu, Yaprak Dökümü'nde Necla'ya hayat verdi.

Dizideki performansı ve özellikle o dönem güzelliği ile göz dolduran Fahriye, eğitimini ise yarım bırakmak istemedi.

Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun olan Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü'nden sonra birçok projede oynadı.

Başarılı oyuncunun çıkış yaptığı ve aşkı bulduğu proje ise Çalıkuşu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Çalıkuşu, izlenme rekorları kırdı.

Bu dizide başarılı oyuncu Burak Özçivit ile beraber başrolü paylaşan Evcen, kısa bir süre sonra nikah masasına oturdu.

Aşkı Burak Özçivit sayesinde tadan Fahriye, 29 Haziran 2017 tarihindeİstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda evlendi.

Ardından Karan adını verdiği ilk çocuğunu dünyaya getiren Fahriye Evcen, son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu'da yer aldı.

Bu dizide bir sezon oynayan ve geçtiğimiz günlerde iki aylık hamile olduğunu duyuran Evcen, sosyal medya pozlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı kırmızı elbisesiyle gündem olan Evcen, hayranlarından tam not aldı.

Kırmızılı Evcen

Fahriye Evcen'in dekolteli paylaşımına hayranlarından beğeni yağdı. Güzelliğine güzellik katan Evcen, kırmızı elbisesiyle adeta geceyi aydınlattı.

Açık bıraktığ9ı saçları, göğüs ve bacak dekolteli kırmızı elbisesiyle ışıldayan Evcen, hem yurt içi hem de yurt dışından birçok kişinin gözdesi konumunda..

Yeniden anne olmaya hazırlanan ve şu sıralar ailesiyle tatile çıkan Fahriye Evcen'in hamilelik kareleri ise şimdiden merak konusu..