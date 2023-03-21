Fahriye Evcen'in tesettürlü kareleri sosyal medyaya bomba gibi düştü: "Çok yakışmış" Görenin aklı gitti Şu sıralar ikinci anneliğin tadını çıkaran Fahriye Evcen'in tesettürlü kareleri, görenlerin beğenisini kazandı. Çalıkuşu ve Kurt Seyit ile Şura'da tesettür takan Evcen, son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu'da yer aldı.

4 Haziran 1986 yılında Almanya Solingen'de dünyaya gelen Fahriye Evcen, Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken Türkiye'ye geldi.

Yaprak Dökümü dizisi için Türkiye'ye gelen ve Nejla karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu, bir daha Almanya'ya dönmedi.

Oradaki okulunu donduran Fahriye Evcen, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

Burak Özçivit ile Çalıkuşu'nda yer alan ve Feride'ye hayat veren Evcen, bu dizi sayesinde ününü ikiye katladı.

29 Haziran 2017 tarihinde Burak Özçivit ile İstanbul'daki Said Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. İki çocuk dünyaya getiren Evcen, son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu'da yer aldı.

Bu dizide Akça'ya hayat veren ve ikinci kez anne olduğu için setlerden uzaklaşan Evcen'in tesettürlü hali olay oldu.

Fahriye Evcen'in tesettürlü kareleri

2014 yılında Kurt Seyit ve Şura'da yer alan Fahriye Evcen'in tesettürlü kareleri gündeme geldi.

Güzelliği ile ünü Türkiye'yi aşan Evcen'in tesettürlü kareleri, hayranları tarafından çok beğenildi.

Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde de oğlu Kerem ile bir paylaşım yapmış ve adından söz ettirmişti.