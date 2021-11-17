Fahriye Evcen'in 'uluma' sahnesi sosyal medyayı salladı! Şaka mı bu?

Fahriye Evcen'in 'uluma' sahnesi sosyal medyayı salladı! Şaka mı bu?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren ve dikkatleri üzerine çeken Fahriye Evcen, uluma sahnesiyle gündeme geldi. Sosyal medya kullanıcıları, o sahneyi tiye aldı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu'nun devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Dizi yayınlandığı ilk günden beri rekor kırarken, oyuncu kadrosu ve konusu ise seyirciden tam not aldı.

Birbirinden başarılı ismi bir araya getiren dizinin başrollerinde Fahriye Evcen ve Barış Arduç yer alıyor.

Dizide Akça Hatun karakterine hayat veren ve güzelliğiyle herkesin beğenisini toplayan Evcen, oyunculuğuyla ise herkesi mest etti.

Başarılı oyuncunun dizinin son yayınlanan bölümünde şarkı söylediği ve kurttan yardım istemek için uladığı görüldü.

Evcen'in kurttan yardım istemek ve onu yanına çağırmak için uladığı anlar, diziyi izleyenleri şoke etti.

FAHRİYE EVCEN'İN ULAMA SAHNESİ

Fahriye Evcen'in kurttan yardım istemek için uladığı sahneler, sosyal medyaya düştü.

Sosyal medya kullanıcıları, Akça Hatun'un uladığı sahneleri tiye aldı ve birçok kez paylaştı.

Sosyal medyada gündem olan sahne dizinin bile önüne geçti. Kullancılar, "Bu sahne şaka mı?" şeklinde yorumlarda bulundu.

Fahriye Evcen'in 'uluma' sahnesi VİDEO

TARİHTE AKÇA HATUN KİMDİR?

Akça Hatun yani Aka Hatun, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci Sultanı Alparslan'ın ilk eşidir. Doğum ve ölüm tarihine dair bilgi bulunmuyor.

Ancak Alparslan, Aka Hatun'un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiştir. Bu iki evlilikten de Sultan'ın 12 çocuğu olmuştur.