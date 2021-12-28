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    Fanları çok üzülecek! K-Pop grubu BTS'ten turne dönüşü kötü haber...

    ABD turnesinden dönen Güney Koreli pop grubu BTS’te koronavirüs’e yakalanan üye sayısı 3’e çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2021 - 13:30
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 13:40
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    Fanları çok üzülecek! K-Pop grubu BTS'ten turne dönüşü kötü haber...

    Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, küresel K-Pop grubu BTS'nin iki üyesine daha virüs bulaştı.

    Grubun plak şirketi Big Hit Music, 27 yaşındaki RM ve 29 yaşındaki Jin'in ABD'den Güney Kore'ye döndükten sonra testlerinin pozitif çıktığını doğruladı.

    Şirkete göre, RM ve Jin, aşılarının ikinci dozunu Ağustos ayında aldılar ve Güney Kore'ye vardıklarında her ikisinin de ilk testleri negatif çıktı.

    3'Ü DE AŞILI

    Üç üyenin de ikinci doz aşılarını ağustos ayında yaptırdığı bildirildi.

    RM ve Suga'nın hiçbir semptom göstermediği, Jin’in de hafif ateşi olduğu belirtildi.

    Fanları çok üzülecek! K-Pop grubu BTS ten turne dönüşü kötü haber... #1

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