Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı? İnci'nin ölümü...

Sezon başından beri adından söz ettiren Masumlar Apartmanı'nda başrol karakteri İnci'nin ölümü seyirciyi yasa boğdu. Peki İnci neden öldü, Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı?

Masumlar Apartmanı 8 Haziran Salı akşamı ekrana gelecek olan 37. bölümüyle sezon finali yaptı.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde ise sürpriz bir son yaşandı.

Her bölümde izleyicisinin ilgisini canlı tutmayı başaran dizinin final sahnesi yasa boğdu.

Hamile olduğu ortaya çıkan İnci, Han'ın kollarında hayatını kaybetti.

Akabinde seyirciler Masumlar Apartmanı İnci neden öldü? Farah Zeynep Abdullah diziden neden ayrıldı? gibi soruları araştırmaya koyuldu. Peki Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı'ndan neden ayrıldı? İşte detaylar..

MASUMLAR APARTMANI İNCİ'YE VEDA

Masumlar Apartmanı son bölümde İnci, Han'ın Naci'ye yaptıklarını öğrendikten sonra onu terk etti. Ancak Naci ve Safiye'nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han'a geri dönmeye karar verdi.

O anlarda ise Han, İnci'nin kaldığı otele doğru gitmeye başladı. Ancak hamile olduğu da ortaya çıkan İnci kullandığı araçla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Kazayı gören Han ise arabadan indiğinde İnci'yi yerde ağır yaralı halde buldu. İnci ise son nefesini Han'ın kollarında verdi. Böylece İnci'yi canlandıran Farah Zeynep Abdullah diziden ayrıldı.

Dizinin final sahnesinde ise İnci'nin ölümünün ardından ise iyice dağılan Han'ın akıl hastanesine yatırıldığı görüldü. Han'ın çocukluğuna döndüğü ve hayali karakterle konuştuğu da görülürken, kardeşleri Safiye ve Gülben ise Han'ı akıl hastanesinde ziyaret etti. FARAH ZEYNEP ABDULLAH NEDEN DİZİDEN AYRILDI? Masumlar Apartmanı'nda birkaç aydır İnci'ye hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı iddialar arasındaydı. Zaman zaman çok ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu ve ayrılmak istediğini belirten oyuncunun sezon finalinde ekibe veda etti.

Farah Zeynep Abdullah, sezon finalinin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Oyuncu paylaşımında, " Şunu bilmenizi isterim abuk subuk şunu dedi bunu dedi diye yazılan ve benim ağzımdan duymadığınız hiçbir cümle gerçek değil. İnci’nin yolculuğu burada bitti, her zaman kalbimde ayrı bir yeri olucak. Müthiş bir ekiple, çok değerli bir yolculuktu. Masumlar bitene kadar kalbim hep ekibimle kalacak. İyi ki beraberdik, büyük bir adanmışlık ve sevgiyle bir sezon geçirdik. Canım Masumlar Apartmanı. Canım İnci" ifadelerini kullandı.