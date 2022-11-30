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    Farah Zeynep Abdullah'ın cesur pozları beğeni topladı! 'Sen harika bir detaysın'

    Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede binlerce beğeni alan o pozlara yorum yağdı.
    • 30.11.2022 - 17:51
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 17:56
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    Farah Zeynep Abdullah'ın cesur pozları beğeni topladı! 'Sen harika bir detaysın'

    Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettiriyor. Bergen filminde başrol olmasıyla uzun süre gündem olan oyuncunun son instagram pozları beğeni topladı.

    33 yaşındaki Farah Zeynep Abdullah birçok dizi, film ve reklamda oynamıştır. İlk olarak 2010 yılında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki isimli dizide rol alan oyuncu daha sonra Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Gülizar ve Masumlar Apartmanı gibi dizilerde oynadı.

    Farah Zeynep Abdullah ın cesur pozları beğeni topladı! Sen harika bir detaysın #1

    Beyaz perdede birçok filmde rol alan Farah Zeynep Abdullah Kelebeğin Rüyası, Bi Küçük Eylül Meselesi, Arif v 216, Bizim İçin Şampiyon gibi filmlerde rol aldı. Ünlü oyuncu son olarak Bergen filminde Bergen'i canlandırdı.

    Farah Zeynep Abdullah oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Farah Zeynep'in son instagram pozları büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

    Farah Zeynep Abdullah ın cesur pozları beğeni topladı! Sen harika bir detaysın #2

    Farah Zeynep Abdullah ın cesur pozları beğeni topladı! Sen harika bir detaysın #3

    Farah Zeynep Abdullah ın cesur pozları beğeni topladı! Sen harika bir detaysın #4


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